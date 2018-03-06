Campanha do Ministério do Trabalho não sai como o esperado

Mulheres relataram experiências vividas em seus empregos Crédito: Divulgação | Ministério do Trabalho

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O que era para ser uma campanha do Ministério do Trabalho para celebrar a data, acabou se tornando um meio pelo qual muitas usuárias denunciaram o machismo no mundo do trabalho.

O mês da mulher chegou e o Ministério do Trabalho quer te ouvir. O que é ser trabalhadora para você?, lê-se na postagem. Algumas respostas seriam selecionadas e compartilhadas na rede social do ministério, como o exemplo dado: Ser trabalhadora é ir em busca de seus sonhos, superar obstáculos, vencer limites.