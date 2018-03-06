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Dia da Mulher

Campanha do Ministério do Trabalho não sai como o esperado

Em resposta à pergunta 'O que é ser trabalhadora para você?', usuárias denunciaram machismo no mercado de trabalho

Publicado em 05 de Março de 2018 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 23:04
Mulheres relataram experiências vividas em seus empregos Crédito: Divulgação | Ministério do Trabalho
No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. O que era para ser uma campanha do Ministério do Trabalho para celebrar a data, acabou se tornando um meio pelo qual muitas usuárias denunciaram o machismo no mundo do trabalho.
> Ibope: 50% dos brasileiros acham que 'bandido bom é bandido morto'
O mês da mulher chegou e o Ministério do Trabalho quer te ouvir. O que é ser trabalhadora para você?, lê-se na postagem. Algumas respostas seriam selecionadas e compartilhadas na rede social do ministério, como o exemplo dado: Ser trabalhadora é ir em busca de seus sonhos, superar obstáculos, vencer limites.
> Hospital é condenado por diagnosticar, por engano, gestante com HIV
Porém, diferentemente do caso exemplificado, a maior parte dos comentários na publicação foi de mulheres denunciando situações machistas pelas quais passaram em entrevistas de emprego e também em seus trabalhos.

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