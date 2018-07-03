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Encontro com líderes

Campanha de Bolsonaro prepara Cúpula Conservadora

De acordo com aliados, evento em Foz do Iguaçu deve contribuir para unificar o discurso das direitas em ascensão no continente

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 12:11
Data: 16/05/2017 - Brasília - DF - Homenagem aos 65 Anos do Esquadrão de Demonstração Aérea - EDA - Esquadrilha da Fumaça. Deputado Jair Bolsonaro (PSC - RJ) Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
A equipe do pré-candidato ao Planalto Jair Bolsonaro (PSL) prepara um encontro com líderes de grupos de direita latino-americanos para impulsionar a campanha do pré-candidato do PSL. Marcada para 28 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná, a Cúpula Conservadora da Américas quer ser ao mesmo tempo uma resposta ao Foro de São Paulo, conferência dos movimentos de esquerda que ocorre desde 1990, quanto um ato para projetar Bolsonaro internacionalmente.
De acordo com a organização, a cúpula servirá para unificar o discurso das direitas em ascensão no continente. Recentemente, os conservadores chegaram ao poder no Paraguai, Colômbia, Argentina, Chile e Peru.
 Queremos começar a unificar o discurso desses países que mudaram seu governo ideologicamente e que tem uma influência enorme na América do Sul  disse o deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR), que organiza o encontro ao lado de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável.
Embora nenhum chefe de estado tenha sido convidado para a conferência, integrantes dos governos conservadores eleitos e políticos de direita devem marcar presença, como o ministro do trabalho chileno Nicolás Diaz e a senadora colombiana Maria Fernanda Cabal.
 O encontro servirá também para trazer conteúdo para a campanha de Bolsonaro, seguir a linha do que funcionou nesses países que mudaram seus governos ideologicamente - disse o parlamentar.
Ao todo, são esperados 3 mil convidados. Devem participar das mesas de debate representantes de movimentos de direita de pelo menos sete países, entre eles Cuba e Venezuela. Na pauta, estarão segurança pública, política, cultura e economia.
Com o avanço dos conservadores no continente, o governo brasileiro, segundo dirigentes da cúpula, deve adotar uma postura menos assistencialista em relação aos seus vizinhos.
O Foro de São Paulo, que reúne forças de esquerda e inspirou a criação da Cúpula Conservadora das Américas, acontecerá de 15 a 17 de julho, em Cuba.

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