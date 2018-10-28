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Eleições 2018

Campanha de Bolsonaro entra com nova ação no TSE contra Haddad

Os advogados alegam que há abuso do poder econômico por suposto uso de valores não contabilizados na campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 10:30

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 10:30

Bolsonaro e Fernando Haddad, candidatos à presidência Crédito: Divulgação
A campanha do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) entrou neste sábado (27) com mais uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o adversário na disputa presidencial, Fernando Haddad (PT). A defesa de Bolsonaro quer que seja apurada a relação da campanha do petista com sindicatos e entidades estudantis, que supostamente estariam beneficiando a candidatura de Haddad.
Os advogados alegam que há abuso do poder econômico por suposto uso de valores não contabilizados na campanha, com "evidente uso e aparelhamento" das entidades. Por isso, pedem que o TSE abra ação para apurar o caso e, ao fim, determine a cassação dos registros de Haddad e sua vice, Manuela D'Avila, e a inelegibilidade dos concorrentes pelo prazo de oito anos.
A defesa ainda pede que as organizações sejam intimadas a disponibilizar relatório contábil e todos seus documentos contábeis, inclusive livro caixa e extratos bancários dos atos realizados no segundo semestre deste ano. Requer ainda, "se necessário", a quebra de sigilo bancário das 15 entidades listadas.
Em nota, o advogado Eugênio Aragão, que comanda a equipe jurídica da campanha de Haddad, afirmou que a peça é "outro absurdo". "Depois de tentarem censurar as informações de um grande jornal, agora ameaçam os atores sociais. O apoio da sociedade passou a ser uma afronta para o candidato do PSL" , disse.

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