Campanha de Bolsonaro acusa Haddad de desrespeitar TSE

Lula, Dilma, Manuela e Fernando Haddad Crédito: Reprodução/Instagram

A campanha de Jair Bolsonaro (PSL) acusou o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, de descumprir a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impugnou a candidatura de Lula e voltou a pedir ao tribunal, nesta quarta-feira, que sejam feitas buscas e apreensões nos comitês da campanha presidencial da coligação do PT, PC do B e Pros. O pedido é para recolher "todo e qualquer" material de campanha que utilizem o nome ou a imagem do ex-presidente Lula, que após a impugnação foi substituído na última terça-feira por Haddad como candidato da coligação.

Para a campanha de Bolsonaro, a utilização do nome e de imagens do ex-presidente, atualmente preso na carceragem da PF em Curitiba onde cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão por sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava-Jato, pode "confundir o eleitor".

O pedido inicial de buscas foi protocolado no dia 5 de setembro no TSE e ainda não teve uma manifestação do ministro Carlos Bastide Horbach, responsável pela análise de eventuais irregularidades nas propagandas eleitorais. Diante disso, a campanha de Bolsonaro juntou novas postagens de Haddad em seu perfil oficial no Twitter, no dia 8 deste mês, na qual o ex-prefeito publica fotos de eventos dos quais participou com uma camiseta vermelha com o nome de Lula. Para os advogados Gustavo Bebianno Rocha, Karina de Paula Kufa, Tiago Ayres e Amilton da Silva Kufa, que representam a chapa de Bolsonaro, a postura de Haddad seria uma "afronta" à decisão do TSE que impugnou a candidatura de Lula.

"Como se verifica, o próprio sr. Fernando Haddad utiliza-se de camiseta vermelha com o nome do sr. Luiz Inácio Lula da Silva, com o slogan da campanha, o que só torna ainda mais evidente a ilicitude e necessidade premente de interferência desta Colenda Corte Superior", conclui o pedido encaminhado ao gabinete do ministro Horbach.

Recém oficializado candidato do PT ao Palácio do Planalto, Haddad tem como sua principal estratégia a associação com o nome de Lula, que liderava as pesquisas de intenção de voto até ser proibido pelo TSE de disputar o pleito por estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa.