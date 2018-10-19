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2º turno

Campanha confirma que Bolsonaro não vai aos debates na televisão

Presidente do PSL diz que candidato 'não tem nenhuma obrigação' de comparecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 23:15

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 23:15

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, não comparecerá a nenhum debate na TV contra o seu adversário Fernando Haddad (PT). A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (18) pelo presidente do PSL, Gustavo Bebianno. Mais cedo, o médico Antonio Luiz Macedo afirmou, após uma nova avaliação clínica, que participação dependeria do próprio presidenciável . Os próximos encontros marcados seriam neste domingo na TV Record e na sexta-feira (26) da semana que vem na TV Globo.
"Ele (Bolsonaro) não tem nenhuma obrigação de comparecer (ao debate). Ele não vai comparecer", disse Bebianno. É a primeira vez que a campanha admite que o capitão da reserva do Exército não irá aos debates. O candidato já havia admitido que poderia não participar por estratégia política, mas não havia sido conclusivo sobre o tema.
"Apesar da melhora que ele vem tendo, o seu estado ainda é de absoluto desconforto de se submeter a uma situação de alto estresse, sem nenhum motivo, porque quem discute com um poste, como já disse o candidato Jair Bolsonaro, é bêbado", ironizou o presidente do PSL.
O dirigente da legenda avaliou que a ausência no debate não influenciará negativamente na campanha. Segundo ele, o contato de Bolsonaro, apesar "do apreço pelo trabalho da grande imprensa", é "diretamente com o eleitor, como ele vem fazendo ao longo dos últimos quatro anos." Para Bebianno, o voto neste segundo turno já está definido, porque os eleitores já sabem "o que significaria ter o PT de volta". O presidente do PSL acrescentou que o presidenciável tem dado entrevistas diariamente.
"O PT destruiu o Brasil. O PT ganhou as últimas quatro eleições. O senhor Michel Temer é fruto do PT, vice-presidente do PT, da senhora Dilma Rousseff. Falar agora em reconstrução, (petistas) estão simplesmente reconhecendo que destruíram o país", disse Bebianno.
Segundo o dirigente, a candidatura de Bolsonaro já foi assimilada pelo eleitorado. "Do nosso lado há mensagens claras de respeito à família, de respeitos às instituições, um Brasil de livre mercado sem viés ideológico. Essa mensagem o eleitor já captou e discutir com pau-mandado do senhor Lula, presidiário, é realmente o fim da picada.
Nesta quinta-feira (18), o candidato passou por exames em casa. Bebianno alegou que a bolsa de colostomia, que Bolsonaro passou a usar após a cirurgia realizada em decorrência do atentado sofrido em Juiz de Fora no início de setembro, causa incômodo e pode romper, sem que o presidenciável tenha controle.
"O candidato tem melhorado bastante. Tem ganhado massa muscular, mas infelizmente continua com a colostomia no lado".
Ao ser questionado sobre as duas agendas públicas a que Bolsonaro compareceu na quarta-feira (uma visita à Arquidiocese do Rio e outra à sede da Polícia Federal no Rio), Bebianno afirmou que foram encontros rápidos e sem exposição ao estresse.

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