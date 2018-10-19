Campanha confirma que Bolsonaro não vai aos debates na televisão

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, não comparecerá a nenhum debate na TV contra o seu adversário Fernando Haddad (PT). A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (18) pelo presidente do PSL, Gustavo Bebianno. Mais cedo, o médico Antonio Luiz Macedo afirmou, após uma nova avaliação clínica, que participação dependeria do próprio presidenciável . Os próximos encontros marcados seriam neste domingo na TV Record e na sexta-feira (26) da semana que vem na TV Globo.

"Ele (Bolsonaro) não tem nenhuma obrigação de comparecer (ao debate). Ele não vai comparecer", disse Bebianno. É a primeira vez que a campanha admite que o capitão da reserva do Exército não irá aos debates. O candidato já havia admitido que poderia não participar por estratégia política, mas não havia sido conclusivo sobre o tema.

"Apesar da melhora que ele vem tendo, o seu estado ainda é de absoluto desconforto de se submeter a uma situação de alto estresse, sem nenhum motivo, porque quem discute com um poste, como já disse o candidato Jair Bolsonaro, é bêbado", ironizou o presidente do PSL.

O dirigente da legenda avaliou que a ausência no debate não influenciará negativamente na campanha. Segundo ele, o contato de Bolsonaro, apesar "do apreço pelo trabalho da grande imprensa", é "diretamente com o eleitor, como ele vem fazendo ao longo dos últimos quatro anos." Para Bebianno, o voto neste segundo turno já está definido, porque os eleitores já sabem "o que significaria ter o PT de volta". O presidente do PSL acrescentou que o presidenciável tem dado entrevistas diariamente.

"O PT destruiu o Brasil. O PT ganhou as últimas quatro eleições. O senhor Michel Temer é fruto do PT, vice-presidente do PT, da senhora Dilma Rousseff. Falar agora em reconstrução, (petistas) estão simplesmente reconhecendo que destruíram o país", disse Bebianno.

Segundo o dirigente, a candidatura de Bolsonaro já foi assimilada pelo eleitorado. "Do nosso lado há mensagens claras de respeito à família, de respeitos às instituições, um Brasil de livre mercado sem viés ideológico. Essa mensagem o eleitor já captou e discutir com pau-mandado do senhor Lula, presidiário, é realmente o fim da picada.

Nesta quinta-feira (18), o candidato passou por exames em casa. Bebianno alegou que a bolsa de colostomia, que Bolsonaro passou a usar após a cirurgia realizada em decorrência do atentado sofrido em Juiz de Fora no início de setembro, causa incômodo e pode romper, sem que o presidenciável tenha controle.

"O candidato tem melhorado bastante. Tem ganhado massa muscular, mas infelizmente continua com a colostomia no lado".