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Disputa pelo governo

Campanha: Casagrande foca na segurança e Aridelmo critica 'já ganhou'

Ainda no horário eleitoral na TV, Jackeline Rocha (PT) liga a própria imagem a Lula. Carlos Manato (PSL) faz o mesmo com Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 00:28

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 00:28

Renato Casagrande (PSB) em propaganda no horário eleitoral gratuito Crédito: Reprodução de TV
No terceiro dia de programa de TV no horário eleitoral gratuito, nesta quarta-feira (05), três dos seis candidatos ao governo do Espírito Santo exibiram novos discursos. Renato Casagrande (PSB), que lidera as pesquisas de intenção de voto (60,8% no último levantamento da Futura), dedicou os 3 minutos e 55 segundos de que dispõe - a maior fatia entre os concorrentes - para falar de segurança pública. De críticas à situação atual, passando pela greve da PM de 2017, o ex-governador fez promessas para a área, louvando as próprias ações, da época em que esteve no comando do Executivo estadual (2011-2014).
"Infelizmente, a violência tem se agravado. As manifestações de fevereiro de 2017, que deixaram tantas marcas nos capixabas, foram uma prova disso. Mas nem sempre foi assim. Em nosso governo implantamos o programa Estado Presente. Vocês lembram, foi uma referência para todo o Brasil", afirmou o socialista. 
"Investimos na proteção policial e também na proteção social. Foi assim que conseguimos reduzir a violência no Estado", complementou. Ele prometeu trazer de volta o programa Estado Presente, a Patrulha da Comunidade e o programa Coordenadores de Pais.
"JOGO DE JÁ GANHOU"
Já Aridelmo Teixeira (PTB), que disputa sua primeira eleição e tem 1,3% das intenções de voto, deu um curto recado nos 36 segundos a que tem direito: "A campanha acaba de começar. Não caia nesse jogo de já ganhou. Juntos, ganharemos essa eleição".
Propaganda de Aridelmo Teixeira (PTB), candidato ao governo Crédito: Reprodução/TV
"De uma vez só, eliminaremos três cânceres da sociedade, que sufoca a nossa existência, que sufoca os nossos direitos, a nossa liberdade: a velha política, corrupção e o desperdício de dinheiro público", disse ainda o petebista.
LULA E JACKELINE
Já a candidata do PT, Jackeline Rocha, mudou o vídeo, mas continua a reforçar sua proximidade com o ex-presidente Lula, que teve a candidatura à Presidência da República barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter sido condenado, em segunda instância, por corrupção e lavagem de dinheiro. "Eu sou a única candidata aqui no Espírito Santo que apoia e tem o apoio de Lula e Haddad".
Até então vice na chapa de Lula, Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo, também apareceu na propaganda. "É disso que o nosso país está precisando, de pessoas que trabalhem para todos, com um olhar especial para aqueles que mais precisam. Por isso, Jackeline Rocha tem a nossa confiança. Juntos, vamos fazer o Espírito Santo e o Brasil feliz de novo", afirma o petista.
O jingle da candidata arrematou: "Lula e Jackeline, um pensamento só. É 13 na cabeça e o resto é só gogó". 
MAIS APOIO
Enquanto isso, Carlos Manato (PSL) voltou a apelar à associação da própria imagem à do presidenciável e correligionário Jair Bolsonaro. O programa exibido nesta quarta foi um repeteco do anterior, em que o capitão da reserva do Exército pede votos para o candidato do PSL no Espírito Santo e o chama de "amigo de fé".
Rose de Freitas (Podemos) também exibiu o mesmo programa que foi veiculado na última segunda-feira (03), elencando obras e recursos que diz ter garantido para o Espírito Santo graças à sua atuação como parlamentar. É a mesma peça em que afirma: "Pesquisas não me assustam, não me intimidam"
André Moreira (PSOL), com 14 segundos, apenas conseguiu chamar os eleitores para conferir suas propostas nas redes sociais. 

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