Caminhos para escolher os novos governantes

Daqui a exatos sete dias, o eleitor irá às urnas para decidir quem serão os novos governantes pelos próximos anos. Para auxiliar nessa tarefa, o Gazeta Online ouviu especialistas de cinco áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do Estado e do país  saúde, educação, segurança pública, trabalho e renda e cultura  que irão elencar os principais pontos a serem observados nos discursos e nas propostas de governo, a fim de que o eleitor possa embasar melhor a sua escolha.

A edição deste domingo é voltada para a atuação do futuro governador do Espírito Santo e do presidente da República, que exercem o comando do Poder Executivo nas esferas estadual e federal. Já nesta segunda-feira (1º), a discussão será sobre as funções e os desafios a serem cumpridos pelos ocupantes dos cargos legislativos: senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Cabe ao presidente da República exercer a função de chefe de governo e de Estado, e de comandar as Forças Armadas. Através dos ministérios, é responsável por colocar em prática os programas federais e formular e implementar as políticas públicas, além de estabelecer estratégias e diretrizes na aplicação dos recursos públicos.

Já no âmbito estadual, compete ao governador definir o orçamento anual, que é distribuído entre diferentes setores, como saúde, educação, segurança e infraestrutura (respeitando o que determina a Constituição Federal), além de controlar o sistema prisional, apresentar projetos à Assembleia Legislativa e, ainda, angariar investimentos. Confira, abaixo, o que apontam os especialistas.

TRABALHO E RENDA

Para estar à frente dos principais cargos executivos do Estado e do país, o candidato que se destaca é aquele que está atento às exigências do mercado de trabalho no futuro. De acordo com o economista e mestre em Planejamento e Políticas Wallace Millis, em função das profundas transformações geradas pelo avanço da tecnologia, os próximos gestores precisam estar bem informados e possuírem dados em mãos para saber quais nichos de mercado serão capazes de absorver mais mão de obra.

"Está havendo um salto tecnológico tão grande dado pela robótica, pela inteligência artificial, pela automação, que surge uma nova concepção do mercado de trabalho. Se o candidato está mais ou menos antenado, basta ver como ele trata a questão da economia compartilhada, que é uma lógica que já está chegando ao setor público também", explica.

Uma segunda linha de corte para o voto, segundo o professor, seria observar as propostas dos concorrentes para a formação dos profissionais. Nesse contexto, é importante notar como o candidato pretende conduzir a educação básica no Estado e, por outro lado, como ele se articulará para promover políticas de incentivo às formações específicas, incluindo cursos e programas de formação.

"Aqui volta a ideia de compartilhamento. O candidato precisa dizer como ele pretende fazer isso, se tem a intenção de integrar sindicatos e associações empresariais em um esforço coletivo para a profissionalização e, mais do que isso: para a criação de uma cultura de inovação", disse.

Na opinião de Millis, o eleitor também deve pensar qual candidato se alinha melhor com suas próprias concepções para fazer sua escolha com confiança. Para isso, ele sugere: "É interessante ver como cada um dos candidatos trata a questão do mercado de trabalho, já que alguns dão mais ênfase ao livre mercado e outros defendem a capacidade de planejamento e de intervenção do Estado. O eleitor pode preferir uma linha mais liberal ou o oposto disso".

Independente das opiniões, ao menos um ponto deve ser consenso para guiar a escolha: "O candidato tem que dizer como ele pretende fazer o que pensa. Ele quer fazer isso sozinho? Com o setor produtivo? Quer envolver a sociedade em geral?", questiona o professor.

CULTURA

Para promoverem avanços na área de cultura, caso eleitos, os candidatos precisarão estar engajados na elaboração de políticas públicas que garantam a continuidade dos investimentos no setor. Esta é a opinião do escritor, produtor e editor Saulo Ribeiro, que reforça também a importância de o candidato se mostrar aberto ao diálogo.

"Quando se fala de cultura não basta apenas estabelecer um valor para ser dado. É preciso que haja uma política clara para se saber quanto de dinheiro vai ser investido e como ele será distribuído entre os diversos setores artísticos, como o teatro, o patrimônio histórico, a literatura, o audiovisual, a cultura popular e outros. Mais do que isso, os artistas precisam ser ouvidos e participarem da formulação dessas políticas", defende.

Um segundo ponto fundamental a ser notado se refere ao potencial que o candidato enxerga na cultura enquanto um setor próspero para a economia. As artes são segmentos econômicos muito dinâmicos. Se os gestores trabalharem direito, fomentando e difundindo a cultura, conseguiremos gerar riquezas, além de desenvolvimento local e humano", defende.

Mas, para que isso aconteça, é preciso que haja uma proposta de independência do setor. A cultura está muito ligada à educação e esse diálogo é necessário, mas não se pode pensar em fundir as duas coisas, pois o setor cultural também possui demandas específicas. Manifestações artísticas quebram tabus, algumas vezes pensam na contramão da sociedade, mas fazem isso para gerar o debate, a reflexão. Elas não podem estar somente a serviço de outras áreas", diz Saulo.

É justamente pensando nisso que o escritor destaca mais um ponto: a visão e a importância que os concorrentes aos pleitos dão à liberdade artística. "Temos visto pelo país, inclusive no Espírito Santo, vereadores de câmaras municipais criando projetos para censurar conteúdos artísticos. Também vemos grupos intolerantes tentando acabar com exposições, destruir cenários. Não pode haver barreiras para as manifestações artísticas e é fundamental que os candidatos à Presidência e ao governo do Estado tenham uma postura muito clara e muito firme com relação a isso para impedir esses radicalismos", disse.

SEGURANÇA PÚBLICA

A atenção deve ser palavra de ordem quando o assunto é a avaliação dos candidatos em relação ao tema segurança pública. Isso porque conforme ressalta o professor de Direito Penal e Constitucional da Ufes Ricardo Gueiros, muitas das propostas defendidas pelos concorrentes  em especial os que disputam a Presidência da República  dependem de decisões provenientes do Poder Legislativo, e não do Executivo.

"Candidatos à Presidência e ao governo não podem prometer mudar leis, como, por exemplo, reduzir a maioridade penal. Eles podem, sim, propor projetos na área de segurança, mas dependem da aprovação do Congresso Nacional e, portanto, devem ter um bom diálogo com os deputados federais. Um presidente até pode baixar medidas provisórias, mas a Constituição não permite que ele faça isso quando se trata do Código de Processo Penal e do Código Penal. Por isso, é importante que se avalie se o candidato possui capacidade de diálogo", explica Gueiros.

Em relação às propostas, o professor chama a atenção principalmente para o posicionamento dos candidatos ao governo estadual, já que as medidas a serem tomadas pelo governador são as que mais afetam a vida da população no contexto da segurança pública.

Segundo ele, os candidatos devem trazer em seus planos de governo propostas para ampliar os investimentos em inteligência policial, o que significa qualificar e fornecer equipamentos adequados para a Polícia Civil. Tal medida seria importante para a redução da impunidade.

"Sabemos que no Brasil não conseguimos solucionar nem 10% dos crimes investigados. Os inquéritos são frágeis porque não há estrutura adequada para a polícia trabalhar. Isso dificulta por vezes até o trabalho do Ministério Público, que não pode apresentar denúncias sem provas", destaca Gueiros, que também aponta a necessidade de investimentos na Polícia Militar. Mas ele faz outro alerta:

"A contratação de mais policiais, que é um assunto sempre comentado, não depende só do governador. Ele terá que ter o apoio da Assembleia Legislativa para fazer isso".

Mas as propostas não devem ser focadas apenas na repressão dos crimes. Para Ricardo Gueiros, os candidatos devem mostrar ter uma visão ampla do assunto, entendendo que a solução para a violência passa também por investimentos em políticas sociais, como acesso à educação e infraestrutura. "Para isso, ele tem que saber que o Estado precisará trabalhar em conjunto com a União e os municípios", acrescenta.

Por último, os candidatos precisam demonstrar preocupação e ter propostas para a ressocializalização de indivíduos que já ingressaram no crime. Gueiros afirma que, nos últimos anos, o Estado fez bons investimentos na construção de presídios, mas eles devem continuar.

Ele ainda diz que quanto mais específico for o candidato em relação às suas metas, melhor. "Eles têm que explicar o que e como vão fazer, pensando também em uma boa gestão financeira".

SAÚDE

. Crédito: Arabson Assis

Professora do curso de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Ufes, Francis Sodré afirma que, no âmbito nacional, é fundamental para os eleitores conhecerem as propostas dos presidenciáveis em relação ao financiamento da área da Saúde, já que hoje existe uma Emenda Constitucional que congela os gastos no setor  assim como na educação  por 20 anos. "Isso impacta diretamente no dinheiro que o governo federal repassará aos Estados. Então, é preciso observar se o candidato tem um perfil progressista, propondo revisar ou até eliminar essa emenda", indica.

Do mesmo modo, a professora chama atenção para um assunto pouco discutido: muitos candidatos falam em obras, mas primeiro eles devem estar atentos ao perfil da população brasileira. "O índice de envelhecimento hoje é alto e a maioria dos planos de governo não fala disso. A população idosa exige serviços específicos voltados para ela", disse.

Distribuição dos médicos, que hoje ainda estão em falta principalmente em regiões mais afastadas, e distribuição de medicamentos também são importantes assuntos para as agendas dos presidenciáveis. Francis alerta que o futuro chefe do Palácio do Planalto deve apresentar propostas sólidas, dizendo o que e como vai fazer para prover recursos.

"O governo de Michel Temer (MDB) fechou todas as farmácias populares e hoje a briga por remédios é uma das grandes causas de judicialização na área da saúde", justifica ela, que ainda cita a importância da existência de ações específicas para prevenção e promoção da saúde.

A professora também destaca que nos últimos tempos, o governo federal tem incentivado a adoção de planos de saúde populares. No entanto, candidatos que apostem na continuidade dessa política não são os mais indicados. A melhor ideia, segundo ela, é investir mais no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Esses planos realizam metade dos serviços prestados pelos SUS e podem levar ao endividamento da população. Dessa forma, o governo não faz nem saúde pública, nem incentiva o mercado", argumenta Francis.

Já em relação ao governo do Espírito Santo, candidatos que apresentem propostas de auxílio e de parcerias, visando compartilhar as responsabilidades que hoje são atribuídas aos municípios, saem na frente. "O principal problema do Estado hoje é a quantidade de gastos que se joga em cima dos municípios. Eles arcam com as unidades de saúde, os programas de saúde da família, de vigilância, de vacinação. É preciso desonerá-los", disse Francis.

A gestão dos serviços em saúde é outro ponto que merece atenção. Para Francis, propostas de governo que visem garantir que o próprio Estado gerencie os hospitais podem gerar mais eficiência nos atendimentos. "A terceirização, quando a gestão do hospital é feita por organizações sociais, aumenta o gasto de recursos públicos e, além disso, coloca filtros nos hospitais, pois somente os pacientes de tratamento mais rápido e barato são recebidos", explicou.

EDUCAÇÃO

Para a doutora em Políticas Educacionais e professora da Ufes Gilda Cardoso de Araújo, os eleitores devem buscar saber quais dos concorrentes à Presidência da República estão comprometidos com o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), principalmente no que diz respeito à ampliação dos investimentos nesta área.

"O grande desafio do presidente da República será como disponibilizar mais recursos para a educação básica, definindo o custo-aluno-qualidade, que é uma das metas do PNE", diz.

Já no plano estadual, Gilda lembra que o ensino médio é uma atribuição exclusiva do governo do Estado e é justamente neste nível de ensino que se concentram os grandes desafios.

O maior deles diz respeito ao número de jovens fora da escola. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativos a 2015, 29.985 pessoas entre 15 e 17 anos não estudam, o equivalente a 16% do total de jovens do Estado.

Diante disso, Gilda aponta que o futuro governante precisa apresentar propostas tanto para ampliar o acesso quanto para garantir a permanência desses jovens nas instituições.

Para isso, é preciso que os candidatos falem sobre a possibilidade de ampliação das vagas de ensino médio, seja através da criação de mais unidades de ensino, da abertura de mais turnos ou ainda da ampliação de vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo é evitar que os jovens saiam do ensino fundamental e não ingressem no nível seguinte.

Por outro lado, as ideias dos candidatos também devem estar voltadas para o desenvolvimento de programas que ofereçam atrativos, como bolsas de ensino, alimentação e atividades de cultura e de esporte. Tudo isso embasado em políticas públicas que garantam o avanço e a continuidade dos projetos.

"Entre as propostas sobre as quais mais ouvimos falar estão as escolas de tempo integral. Elas são importantes, mas os candidatos devem se mostrar dispostos a ouvirem os jovens antes de planejar as políticas. É preciso que saibam quem são esses jovens, onde eles estão e como eles precisam dessa escola", pontuou a professora.

Parte do ensino fundamental também está entre as responsabilidades do Estado frente à educação, embora seja compartilhada com os municípios. Nesse sentido, Gilda acrescenta que é importante notar se os concorrentes ao Palácio Anchieta têm a intenção de dialogar e de estabelecer parcerias mais contundentes com as cidades.