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Caminhoneiros param o Brasil e internet faz piada

Internautas sugerem alternativas para driblar a alta dos combustíveis

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 15:41
Os preços cobrados pela gasolina e pelo óleo diesel nos postos têm se transformado em combustível para que os internautas produzam uma série de memes que ironizam e zombam da situação. Diversas imagens compartilhadas nas redes sociais sugerem soluções para fugir da alta dos preços ou como fazer para comprar os combustíveis.
Não é somente o motorista que se surpreende ao ver a placa com o preço da gasolina nos postos. Os veículos também passam mal por causa do preço nas alturas.
Com tamanha valorização, os postos de combustível, de acordo com os internautas, têm se tornado locais de luxo, que podem ser utilizados até como cenário para um jantar refinado.
Internautas ironizam o preço dos combustíveis Crédito: Reprodução/Instagram
Para os internautas, a única maneira de comprar gasolina ou diesel é por meio de um financiamento bancário, igual ao que é feito para a compra de um imóvel.
A internet não perdoou nem a maneira que os combustíveis são transportados. Ao invés de caminhões, a sugestão é que os produtos sejam levados por meio de carros-fortes e com escolta armada.
Quem tem uma grande quantidade de gasolina pode aproveitar o período de alta nos preços e fazer bons negócios.
Entretanto, caso a compra de gasolina ou diesel esteja inviável, os internautas sugerem uma alternativa clássica e, supostamente, econômica: comprar um animal de carga.

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