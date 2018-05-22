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Tentativa de homicídio

Caminhoneiro é preso após balear manifestante em protesto

Indivíduo detido foi encaminhado para DP de Itararé, na divisa com o Paraná; baleado foi levado para hospital em Ponta Grossa

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 14:33
Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) Crédito: Google Street View
Um caminhoneiro que não aderiu às manifestações contra o aumento do preço do diesel foi preso na noite de segunda-feira, 21, em Itararé, na divisa de São Paulo com o Paraná, por suspeita de balear um manifestante que participava de protesto na rodovia PR-239, em Sengés (PR).
Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida por tiro no peito e encaminhada a um hospital em Ponta Grossa (PR).
Por volta das 22h30, o motorista passava por um bloqueio na rodovia PR-239 quando foi cercado por manifestantes. Após balear um dos integrantes do grupo, ele fugiu no sentido do interior de São Paulo. O homem, que não teve o nome revelado, foi detido na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itararé, município localizado na divisa de São Paulo com o Paraná.
O caminhoneiro foi preso em flagrante e levado para um Distrito Policial (DP) em Itararé. Um revolver de calibre 38 foi encontrado com ele.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

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