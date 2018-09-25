Caminhões em carreata pró-Bolsonaro não pertencem ao Exército

É enganosa a informação de que o candidato a deputado estadual Tenente Coronel Zucco (PSL-RS) usou caminhões do Exército para fazer campanha a favor dele e de Jair Bolsonaro (PSL) no último sábado, 22 de setembro, no litoral do Rio Grande do Sul. Os veículos foram adquiridos em leilões do Exército e foram emprestados por Paulo Souza, proprietário da empresa Carrossauro , que promove transporte turístico na região. Portanto, não pertencem às Forças Armadas.

A checagem foi feita pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi feita por equipe de GaúchaZH, Poder 360 e AFP. Em seguida, passou pelo "crosscheck" de jornalistas de Gazeta Online, O Povo, Folha de S. Paulo e revista piauí.

"Caminhões do Exército" usados em carreata pró-Bolsonaro pertencem à empresa de turismo Crédito: Reprodução

A carreata passou por Capão da Canoa , no litoral gaúcho. Pela similaridade dos caminhões usados no ato, muitas pessoas passaram a dizer que os automóveis foram cedidos pelo Exército. Na realidade, os veículos já pertenceram às Forças Armadas, mas foram a leilão e agora são da empresa de turismo.

O proprietário da Carrossauro, Paulo Souza, comprou dois dos caminhões em dezembro do ano passado. São veículos produzidos no início da década de 1980 pela Engesa, antiga indústria nacional de material bélico, e eram usados pelo Exército e pela Aeronáutica para o transporte de tropas e equipamentos. Em março deste ano, Souza comprou mais um caminhão. Todos foram comprados de pessoas que os haviam adquirido em leilões. Os três foram usados na caravana no sábado.

O Comprova solicitou os documentos dos veículos, mas o proprietário preferiu não apresentá-los. O advogado de Zucco, que é candidato a deputado, vai entrar com uma representação contra pessoas que compartilharam a informação no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Segundo a assessoria do Exército, esse tipo de veículo, como mostra no vídeo, não teria placa se fosse realmente do órgão. É preciso uma regularização para eles circularem normalmente. Aliás, os caminhões da gravação contam com o brasão do Cruzeiro do Sul, o que não é mais usado.

O próprio Zucco desmentiu o boato em vídeo publicado em seu perfil no Facebook. "Esse comentário maldoso, essa fake news, não pode acontecer, e, logicamente, que as Forças Armadas não compactuariam, não apoiariam, nenhum tipo de campanha política", disse.

O proprietário da empresa de turismo, Paulo Souza, também desmentiu a informação em uma postagem no Facebook. "Os veículos são de minha propriedade e foram usados gratuitamente na campanha e continuarão a serem usados", escreveu. "Soube que haveria uma carreata em Capão da Canoa, peguei meus caminhões e fui com meu filho e cunhado. Os caminhões são meus e ando onde quiser", completou, em entrevista ao Comprova.