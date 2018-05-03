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Monitoramento desativado

Câmera foi desligada na véspera das mortes de Marielle e Anderson

Um dos equipamentos fica bem diante do ponto onde aconteceram os disparos contra o carro da vereadora

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 10:21
Vereadora Marielle Franco (PSOL) no plenário da Câmara Crédito: Divulgação
Cinco câmeras da Secretaria de Segurança que estavam no trajeto da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes foram desligadas no período entre 24 e 48 horas antes dos assassinatos, informou a colunista do EXTRA Berenice Seara em sua coluna desta quinta-feira. O contrato de manutenção das câmeras havia terminado em outubro, mas elas continuaram funcionando normalmente até serem desconectadas.
Um dos equipamentos de monitoramento  cujas imagens são remetidas ao sistema do Centro Integrado do Comando e Controle (CICC), na Praça Onze  poderia ajudar nas investigações do crime. A câmera da estação do metrô do Estácio grava em 360º. E fica bem diante do ponto onde aconteceram os disparos contra o carro da vereadora.
Marielle e Anderson morreram há exatos 50 dias. Até agora, nem o atirador, nem os mandantes do crime, foram apontados pela polícia.

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