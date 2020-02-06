Câmara pode levar meses para analisar cassação de deputado afastado pelo STF

Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Arquivo

Após restaurar o mandato do deputado Wilson Santiago (PTB-PB) , a Câmara dos Deputados iniciou um rito de análise sobre eventual pedido de cassação contra o parlamentar que pode levar meses até uma conclusão.

O caso chegou nesta quinta-feira (6) às mãos do corregedor da Câmara, Paulo Bengston (PTB-PA), que é do partido de Santiago e será responsável pelo passo inicial: a elaboração de um parecer a ser analisado pelos sete deputados que compõem a Mesa da Câmara, entre eles o presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

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Nesta quarta (5) o plenário da Casa anulou decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que havia suspendido o mandato de Santiago, acusado de desviar verbas de obras contra a seca no sertão paraibano.

O parecer que embasou a decisão, assinado pelo deputado Marcelo Ramos (PL-AM), sugeriu o envio do caso para o Conselho de Ética.

Em linhas gerais, a maioria dos deputados foi favorável à tese de que não é cabível um ministro do STF afastar do mandato um deputado, em decisão cautelar, sem que tenha havido condenação definitiva contra ele.

Para tentar aplacar o desgaste na opinião pública, já que muitos foram eleitos empunhando a bandeira anticorrupção, chegou-se a um acordo de que o caso seria encaminhado ao Conselho de Ética, órgão responsável por analisar casos que podem resultar em cassação do mandato pelo Congresso.

O caminho, porém, será longo.

Antes do envio de representação da Mesa ao conselho, é preciso que seja cumprido um rito prévio. O corregedor ouve a defesa do petebista, que tem prazo de cinco dias úteis para se manifestar, e depois elabora um parecer que é submetido aos sete deputados da Mesa.

Eles podem tanto arquivar o caso quanto aprovar o envio da representação ao conselho, que deve ser o caminho adotado nesse caso.

INCOMPATÍVEL COM DECORO PARLAMENTAR

O Código de Ética da Câmara classifica o recebimento de vantagens indevidas no exercício do cargo  a principal acusação do Ministério Público contra Santiago  como procedimento incompatível com o decoro parlamentar, tendo como única punição cabível a perda do mandato.

Esse período de análise da Corregedoria e a consequente votação pela Mesa deve durar de duas a três semanas. Ou seja, pode ficar para depois do Carnaval.

Só haverá atalho caso algum partido político decida apresentar diretamente ao Conselho de Ética uma representação contra Santiago. Se isso ocorrer, a fase da corregedoria não é necessária.

Após receber a representação  da Mesa ou de algum partido , o Conselho de Ética instaura o processo, escolhe um relator e notifica novamente Santiago para que apresente a defesa, iniciando, a partir daí, a fase de instrução.

Todo o procedimento no conselho até a decisão final, pelo arquivamento ou cassação, teria que ocorrer em até 90 dias úteis, mas geralmente esse prazo é extrapolado.

Qualquer que seja a decisão do conselho, ela é submetida ao plenário da Câmara, que tem a palavra final em votação aberta. Santiago só perde o mandato caso decidam assim pelo menos 257 dos 513 parlamentares.

O último deputado a ser cassado pelo plenário foi Eduardo Cunha (MDB-RJ), em setembro de 2016, por 450 votos a 10.

ENTENDA O AFASTAMENTO DE WILSON SANTIAGO

Santiago foi afastado do mandato no final de dezembro de 2019 em decisão do ministro Celso de Mello, decano do STF, sob o argumento de que a sua manutenção no cargo representava ameaça às investigações.

O parlamentar é acusado pelo Ministério Público de desviar verbas de obras contra a seca no sertão da Paraíba. Contra ele há, entre outros pontos, vídeos gravados pela Polícia Federal indicando a suspeita de que propina foi entregue em seu gabinete e em seu apartamento.