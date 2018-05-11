Câmara fixa medida de proteção a crianças vítimas de violência sexual

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na esteira do ruidoso caso do ex-técnico da seleção de ginástica artística investigado por abuso sexual de alunos, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), resolveu produzir um Projeto de Lei que fixa medidas de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e acaba com penas alternativas à prisão nesses casos. O texto prevê ações semelhantes ao que a Lei Maria da Penha garante às mulheres, como o afastamento do acusado da criança envolvida. Mas abre a possibilidade de o investigado ser proibido de se aproximar também de outros menores de idade se ficar constatado risco. A entrada e saída do agressor da prisão deverão ser informados aos responsáveis da vítima, propõe o projeto.

Outra medida protetiva mais drástica criada pelo projeto é a suspensão do poder familiar caso o responsável tenha concorrido para a violência sexual. Nesse caso, o juiz deverá colocar a criança ou adolescente sob guarda provisória de um terceiro ou de entidade de acolhimento. A proposta quer agilizar os procedimentos, estabelecendo um prazo de 48 horas para a Justiça decidir sobre os pedidos de caráter preventivo feitos pela polícia após ser informada da denúncia. Além disso, cria um novo tipo penal ao estabelecer pena de três meses a dois anos para o agressor que descumprir tais determinações judiciais. A bancada do Democratas (DEM) deve apresentar a matéria.

Especialistas apontam que o projeto traz inovações interessantes, mas alertam que muitos pontos podem ser de difícil execução. Um deles é o prazo de 48 horas para o juiz decidir sobre medidas protetivas requeridas pela polícia. Segundo a promotora Denise Villela, que coordena o Centro de Apoio da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a regra pode ter o efeito contrário do esperado: em vez de acelerar os trâmites, inchar as varas criminais.

Ela explica que, segundo a própria lei que o projeto altera, casos de violência contra menores devem ser tratados pelas Varas da Infância e Adolescência e, na ausência dessas, nas Varas de Violência Doméstica. Entretanto, segundo a promotora, não é raro que as denúncias acabem sendo analisadas pelos juizados criminais, na falta dos núcleos especializados. Por isso, o prazo de dois dias para uma decisão corre o risco de ficar apenas no papel, aponta a promotora Denise:

"As varas criminais são muito cheias de processos, o que poderia atrapalhar a viabilidade dessa medida, embora a intenção seja boa".

Outra questão apontada pela promotora, referência em depoimento especial de crianças vítimas de violência, é que a redação do projeto indica que ficará a cargo da Justiça criminal a avaliação da nova medida protetiva de suspensão de guarda, um tema da área cível e bastante delicado. Denise aponta que essas situações deveriam permanecer no Juizado da Infância e Juventude, seguindo o rito atual.

A promotora elogia outros pontos da proposta, como a possibilidade de medida cautelar de afastamento do agressor de outras crianças e adolescentes, além da própria vítima. Denise afirma que o projeto de lei deve ser "lapidado" para aperfeiçoar os mecanismos previstos. Ela chama atenção para um certo exagero, porém, em trechos que descrevem os procedimentos a serem adotados no atendimento a criança e ao adolescente, como encaminhá-los ao hospital se necessário, lembrando que são protocolos já praticados.

"Quando uma lei é tão detalhista, pode acabar engessando o processo", destaca.

Dillyane Ribeiro, assessora jurídica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) do Ceará, destaca uma velocidade muito grande na mudança de normas relacionados ao tema. Ela lembra que o futuro projeto modificará uma lei sancionada há pouco mais de um ano, em abril de 2017, acrescentando dispositivos e alterando a redação de alguns artigos. Diante disso, Dillyane prega um debate mais amplo, ouvindo especialistas no assunto, para não se fazer um remendo sem impacto no problema.

Ela afirma que novas medidas protetivas em relação à vítima, no momento da denúncia, são em geral sempre bem-vindas, mas aponta a necessidade de uma rede ampla e perene de proteção que acompanhe a criança, inclusive do ponto de vista da saúde mental. Segundo a advogada, o projeto poderia suprir a lacuna já deixada pela recente lei no que diz respeito a estruturação desse aparato estatal de atendimento.

"Não adianta nada fortalecer o aspecto da persecução penal, prevendo vedação de penas alternativas ao agressor, por exemplo, se a vítima estará desassistida nas suas necessidades", aponta Dillyane.

A assessora do Cedeca avalia como positiva a medida de avisar aos responsáveis das vítimas sobre os atos processuais relacionados ao agressor, como entrada e saída da prisão. Isso, segundo ela, traz mais protagonismo no processo a quem sofreu a violência. Mas alerta que a agressão sexual de crianças e adolescentes ocorre em geral num contexto muito específico e delicado, que é o âmbito da família. Esse aspecto, aponta Dillyane, precisa ser levado em conta na hora de alterar medidas buscando punições maiores e mais duras.