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Mudanças no Legislativo

Câmara fará adaptações para receber deputado cego do Espírito Santo

Felipe Rigoni, eleito deputado federal neste domingo (08), terá prioridade na escolha dos gabinetes na Casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 23:37

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 23:37

O deputado federal eleito Felipe Rigoni (PSB), cego desde os 15 anos de idade, terá prioridade na escolha dos gabinetes e poderá apresentar as adaptações que julgar necessárias na estrutura da Câmara dos Deputados para exercer seu mandato. As informações foram enviadas nesta segunda-feira (08) pela assessoria de imprensa da Casa.
> Veja detalhes da votação para todos os cargos no ES
"Antes mesmo da posse, a coordenação entrará em contato com o deputado eleito Felipe Rigoni para avaliar quais adaptações serão necessárias para ele exercer seu mandato, a partir do seu grau de deficiência visual e das demandas que o parlamentar apresentará à instituição", destacou a nota.
Os botões para votação dos deputados no plenário da Câmara não têm sistema de leitura em braile. A Casa está disposta a implementar a adaptação, caso Rigoni diga que é necessário. Também pode ser instalado um esquema de sinalização que oriente o hoje deputado eleito do gabinete até o plenário.
Pelo menos desde a criação da Coordenação de Acessibilidade da Câmara, em 2004, não houve nenhum deputado com alguma deficiência visual declarada. Segundo levantamento do próprio Felipe Rigoni, ele é o primeiro deputado federal cego da História do Brasil.

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