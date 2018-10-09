Câmara fará adaptações para receber deputado cego do Espírito Santo

O deputado federal eleito Felipe Rigoni (PSB), cego desde os 15 anos de idade, terá prioridade na escolha dos gabinetes e poderá apresentar as adaptações que julgar necessárias na estrutura da Câmara dos Deputados para exercer seu mandato. As informações foram enviadas nesta segunda-feira (08) pela assessoria de imprensa da Casa.

"Antes mesmo da posse, a coordenação entrará em contato com o deputado eleito Felipe Rigoni para avaliar quais adaptações serão necessárias para ele exercer seu mandato, a partir do seu grau de deficiência visual e das demandas que o parlamentar apresentará à instituição", destacou a nota.

Os botões para votação dos deputados no plenário da Câmara não têm sistema de leitura em braile. A Casa está disposta a implementar a adaptação, caso Rigoni diga que é necessário. Também pode ser instalado um esquema de sinalização que oriente o hoje deputado eleito do gabinete até o plenário.