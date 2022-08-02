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Folha de São Paulo

Câmara de SP acelera votação de projetos urbanísticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo estabeleceu um cronograma de discussão e votação de projetos urbanísticos nesta terça-feira (2), na primeira reunião de líderes após a volta do recesso.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2022 às 15:28

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 15:28

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo estabeleceu um cronograma de discussão e votação de projetos urbanísticos nesta terça-feira (2), na primeira reunião de líderes após a volta do recesso.
Milton Leite (União Brasil), presidente da Casa, apresentou datas de audiências públicas e votações do PIU Setor Central, do PIU Arco Jurubatuba, do projeto de lei que estabelece regras para funcionamento das chamadas "dark kitchens" (cozinhas coletivas) e do projeto que integra Paraisópolis ao programa de investimentos da operação urbana Faria Lima.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), definiu no começo do ano que sua prioridade no Legislativo seriam os projetos urbanísticos. No entanto, eles não andaram no primeiro semestre de 2022.
"Hoje muitas emendas apresentadas pelos vereadores são sugestões ouvidas nas Audiências Públicas. Por isso nossa insistência em realizar estes encontros que têm como única finalidade permitir que o cidadão participe das decisões da Câmara", diz Leite.
Veja a previsão de datas:
- PL 712/2020 - PIU Setor Central
11.ago - Audiência Pública
17.ago - Votação em 2º turno
- PL 362/2022 - Dark kitchens
18.ago - 3ª Audiência Pública + votação em 1º turno
24.ago - Votação em 2º turno
- PL 28/2022 - Integração de Paraisópolis à operação urbana Faria Lima
A definir - Audiência Pública
31.ago - Votação em 2º turno
- PL 204/2018 - PIU Arco Jurubatuba
15.ago - Audiência pública externa (Senac Santo Amaro)
Votação em 2º turno em setembro, em data a ser definida

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