Câmara de SP acelera votação de projetos urbanísticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo estabeleceu um cronograma de discussão e votação de projetos urbanísticos nesta terça-feira (2), na primeira reunião de líderes após a volta do recesso.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Casa, apresentou datas de audiências públicas e votações do PIU Setor Central, do PIU Arco Jurubatuba, do projeto de lei que estabelece regras para funcionamento das chamadas "dark kitchens" (cozinhas coletivas) e do projeto que integra Paraisópolis ao programa de investimentos da operação urbana Faria Lima.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), definiu no começo do ano que sua prioridade no Legislativo seriam os projetos urbanísticos. No entanto, eles não andaram no primeiro semestre de 2022.

"Hoje muitas emendas apresentadas pelos vereadores são sugestões ouvidas nas Audiências Públicas. Por isso nossa insistência em realizar estes encontros que têm como única finalidade permitir que o cidadão participe das decisões da Câmara", diz Leite.

Veja a previsão de datas:

- PL 712/2020 - PIU Setor Central

11.ago - Audiência Pública

17.ago - Votação em 2º turno

- PL 362/2022 - Dark kitchens

18.ago - 3ª Audiência Pública + votação em 1º turno

24.ago - Votação em 2º turno

- PL 28/2022 - Integração de Paraisópolis à operação urbana Faria Lima

A definir - Audiência Pública

31.ago - Votação em 2º turno

- PL 204/2018 - PIU Arco Jurubatuba

15.ago - Audiência pública externa (Senac Santo Amaro)