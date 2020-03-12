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Prevenção em Brasília

Câmara aprova quarentena para parlamentares; Eduardo Bolsonaro faz exames

Nesta quarta-feira (11) a mesa da Câmara dos Deputados aprovou um ato que determina a todos funcionários e parlamentares que tiveram contato com pessoas contaminadas quarentena de 14 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:49

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:49

Deputados e senadores reunidos no plenário da Câmara durante a votação do Orçamento, nesta terça (17) Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) realizou exames nesta quinta-feira (12) para saber se foi contaminado. O deputado integrou a comitiva brasileira que foi aos EUA na semana passada junto com o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, cuja contaminação pelo novo coronavírus foi confirmada. Também integrante da comitiva, o presidente Jair Bolsonaro foi outro que fez o teste para saber se tem o vírus. O resultado deve sair nesta sexta-feira (13).
Nesta quarta-feira (11) a mesa da Câmara dos Deputados aprovou um ato que determina a todos funcionários e parlamentares que tiveram contato com pessoas contaminadas quarentena de 14 dias.
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"Os parlamentares, servidores e demais colaboradores que estiveram em locais onde houve infecção por COVID-19, constantes na lista do MS (Ministério da Saúde), serão afastados administrativamente por 14 dias a contar do regresso dessas localidades", diz o ato.

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Segundo a normativa, parlamentares devem comunicar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com funcionários do gabinete de Eduardo Bolsonaro, o deputado não foi informado sobre a necessidade de quarentena, mas realizou exames nesta quinta-feira.
Ao menos um integrante da comitiva brasileira que foi aos EUA e que é funcionário da Câmara está em quarentena. O advogado Adão Paiani, da consultoria jurídica da bancada do DEM, iniciou hoje o período de 14 dias de afastamento administrativo.

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