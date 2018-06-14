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Segurança Pública

Câmara aprova criação do Ministério da Segurança

Governo tenta fazer com que pasta, criada em fevereiro por medida provisória, deixe caráter extraordinária para ser permanente. Ministro Raul Jungmann estava presente à sessão

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 01:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 01:14
Câmara aprova criação do Ministério da Segurança; texto segue para Senado Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O Plenário da Câmara Deputados aprovou nesta quarta-feira, 13, a Medida Provisória que cria o Ministério da Segurança Pública. Da forma como passou, o texto cria a pasta de maneira permanente, e não mais um ministério extraordinário como havia sido enviado pelo Palácio do Planalto. Após um acordo entre o governo e parte da oposição, a matéria foi votada em projeto de lei de conversão. O texto segue agora para aprovação no Senado.
Criado no final de fevereiro, pela MP nº 821/2018, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública (MESP) passou a ser responsável por coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com os demais entes federativos. Entre as funções, a pasta também terá a atribuição de gerir o recém-criado Sistema Único de Segurança Pública.
O ministro Raul Jungmann estava presente à sessão. "Nós podemos dizer que a segurança pública no Brasil tem rumo e que agora tem estrutura, tem financiamento e reúne União, Estados e municípios no combate à violência, ao crime organizado, como é o desejo de brasileiros e brasileiras", afirmou.
>DEM se movimenta em busca de protagonismo
Questionado sobre a criação de mais uma estrutura em meio à crise orçamentária que o País vive, o ministro defendeu a importância da pasta e disse que é possível criar uma nova estrutura remanejando cargos e usando os recursos já disponíveis no Fundo Nacional da Segurança Pública. Sobre a polêmica da retirada de recursos de Esporte e Cultura para investir na segurança pública, Jungmann afirmou que é compreensível a reclamação, mas que alternativas estão sendo analisadas. O presidente Michel Temer assinou nesta semana uma medida provisória que transfere recursos de loterias para a segurança. A previsão para este ano é que o repasse seja de R$ 800 milhões.

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