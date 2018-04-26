Caixa vai retomar empréstimos para estados e municípios

Caixa Econômica Crédito: Tânia Rêgo ABr

A Caixa Econômica Federal vai retomar imediatamente o crédito para estados e municípios com garantia dos recursos dos fundos de participação. As operações foram suspensas em janeiro pelo conselho de administração do banco, depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) questionou a legalidade desse tipo de empréstimo, uma vez que a Constituição Federal veda a vinculação de receitas de impostos.

Na terça-feira (24), em reunião extraordinária, o conselho reviu a decisão, respaldada por um decreto da Advocacia-Geral da União (AGU), assinado pelo presidente Michel Temer no início deste mês.

Segundo dados oficiais, a medida vai permitir aos bancos públicos liberar para estados e municípios no ano eleitoral R$ 19,983 bilhões, referentes a 1.119 projetos em análise na Caixa e no BNDES. Do total, R$ 10,870 bilhões são com recursos da Caixa, R$ 8,214 bilhões do FGTS e R$ 898,112 milhões do BNDES.

De acordo com o parecer da AGU, os recursos dos fundos de participação embora sejam abastecidos por tributos, eles deixam de ser impostos e passam a ser transferências governamentais quando ingressam nos cofres públicos. O decreto tem caráter vinculante, ou seja, deve ser observado por toda a administração pública federal.

Em resposta ao TCU, a diretoria do Banco Central (BC) também aprovou em fevereiro uma circular exigindo dos bancos uma reserva de capital próprio nas operações para estados e municípios com garantia dos fundos de participação. De acordo com a norma, a cada R$ 100 emprestados nessas condições, a instituição financeira terá que dispor entre R$ 8,50 e R$ 11,00.

Antes, esse tipo de garantia era usado como mitigador de risco para fins de requerimento de capital porque a inadimplência é tradicionalmente baixa. A regra vale para novos empréstimos e não se aplica ao estoque de operações com garantais dos Fundos dos entes federados, hoje em R$ 42 bilhões, de acordo com o BC. Porém, se os bancos perceberam alta na inadimplência na carteira antiga deverão fazer provisionamentos para créditos duvidosos, conforme exige a legislação.

Apesar da exigência do BC, interlocutores da Caixa afirmam que o banco terá condições de fazer novas concessões para estados e municípios porque já resolveu o problema de capital ao se apropriar do lucro obtido em 2017 de R$ 12,5 bilhões.

Além disso, a instituição adotará maior rigor na análise de risco dessas operações e deve também passar a cobrar uma taxa de juros maior dos tomadores para se adequar às novas regras.