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Decisão

Caixa vai retomar empréstimos para estados e municípios

Conselho reviu decisão tomada em janeiro depois de questionamento do TCU

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:13
Caixa Econômica Crédito: Tânia Rêgo ABr
A Caixa Econômica Federal vai retomar imediatamente o crédito para estados e municípios com garantia dos recursos dos fundos de participação. As operações foram suspensas em janeiro pelo conselho de administração do banco, depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) questionou a legalidade desse tipo de empréstimo, uma vez que a Constituição Federal veda a vinculação de receitas de impostos.
Na terça-feira (24), em reunião extraordinária, o conselho reviu a decisão, respaldada por um decreto da Advocacia-Geral da União (AGU), assinado pelo presidente Michel Temer no início deste mês.
Segundo dados oficiais, a medida vai permitir aos bancos públicos liberar para estados e municípios no ano eleitoral R$ 19,983 bilhões, referentes a 1.119 projetos em análise na Caixa e no BNDES. Do total, R$ 10,870 bilhões são com recursos da Caixa, R$ 8,214 bilhões do FGTS e R$ 898,112 milhões do BNDES.
De acordo com o parecer da AGU, os recursos dos fundos de participação embora sejam abastecidos por tributos, eles deixam de ser impostos e passam a ser transferências governamentais quando ingressam nos cofres públicos. O decreto tem caráter vinculante, ou seja, deve ser observado por toda a administração pública federal.
Em resposta ao TCU, a diretoria do Banco Central (BC) também aprovou em fevereiro uma circular exigindo dos bancos uma reserva de capital próprio nas operações para estados e municípios com garantia dos fundos de participação. De acordo com a norma, a cada R$ 100 emprestados nessas condições, a instituição financeira terá que dispor entre R$ 8,50 e R$ 11,00.
Antes, esse tipo de garantia era usado como mitigador de risco para fins de requerimento de capital porque a inadimplência é tradicionalmente baixa. A regra vale para novos empréstimos e não se aplica ao estoque de operações com garantais dos Fundos dos entes federados, hoje em R$ 42 bilhões, de acordo com o BC. Porém, se os bancos perceberam alta na inadimplência na carteira antiga deverão fazer provisionamentos para créditos duvidosos, conforme exige a legislação.
Apesar da exigência do BC, interlocutores da Caixa afirmam que o banco terá condições de fazer novas concessões para estados e municípios porque já resolveu o problema de capital ao se apropriar do lucro obtido em 2017 de R$ 12,5 bilhões.
Além disso, a instituição adotará maior rigor na análise de risco dessas operações e deve também passar a cobrar uma taxa de juros maior dos tomadores para se adequar às novas regras.
Por causa da margem apertada de capital para se enquadrar nas regras de solvência do sistema financeiro internacional, que se tornaram mais rígidas neste ano, a Caixa vinha segurando o crédito desde o segundo semestre de 2017. Na semana passada, o banco reduziu os juros da casa própria e ampliou a cota de financiamentos para imóveis usados e, nesta semana, diminuiu as taxas para empresas na linha de capital de giro.

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