Caixa aumenta estimativa e Mega da Virada deve pagar R$ 320 milhões

A Caixa Econômica Federal atualizou a estimativa de prêmio da Mega da Virada, que deverá pagar R$ 320 milhões -o cálculo anterior era de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado às 20h desta quinta-feira (31). As apostas vão até as 17h, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet ou aplicativo de celular,

A Mega-Sena da Virada deste ano pode ser o maior prêmio da história da Loteria Federal do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Se a estimativa estiver correta, esse será o maior prêmio da história. Segundo a Caixa, as maiores premiações da Mega da Virada foram registradas em 2017, quando 17 apostas dividiram o R$ 306,7 milhões, e no ano passado, em que uma aposta de Juscimeira (MT), uma de Criciúma (SC) e duas de São Paulo (SP) dividiram R$ 304,2 milhões.

"O volume de apostas vem superando as expectativas, aumentando também a estimativa de valor do prêmio para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.330 da Mega-Sena", diz trecho de nota da Caixa na tarde desta quinta.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. O valor vai aumentando conforme o número de dezenas escolhidas, chegando a até R$ 22,5 mil.

Segundo a Caixa, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio estimado na caderneta de poupança terá uma renda mensal de R$ 638 mil. Se o ganhador dessa bolada quiser investir em aeronaves, pode ter uma frota de 80 jatinhos no valor de R$ 4 milhões cada.