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Inquérito administrativo

Cade investiga irregularidades da Petrobras no mercado de gás natural

Inquérito vai apurar se estatal vem adotando condutas que prejudiquem concorrentes

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 22:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 22:52
Crédito: Divulgação
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu, nesta quarta-feira (23), instaurar inquérito administrativo para apurar supostas irregularidades praticadas pela Petrobras no fornecimento de gás natural a termelétricas. A proposta de investigação tem como objetivo apurar se a estatal vem adotando condutas que prejudiquem companhias envolvidas na cadeia de produção de energia a partir de gás natural, tais como discriminação anticompetitiva; recusa de contratar; impedimento ou criação de dificuldade de constituição ou funcionamento de empresas.
Na prática, com a decisão, o colegiado poderá voltar a examinar a denúncia da Âmbar  empresa de energia da holding J&F com sede em Mato Grosso  contra a Petrobras. O inquérito administrativo que apurava o caso foi arquivado no início deste mês. Porém, a tramitação deverá ser bem mais demorada com o apensamento dos inquéritos.
A disputa entre Âmbar e Petrobras ganhou notoriedade após o caso ser mencionado na gravação que Joesley Batista, da J&F, fez do presidente da República, Michel Temer. Em um dos áudios, tornado público em maio de 2017, Joesley disse que prometera dinheiro ao ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures, amigo de Temer, em troca de uma solução favorável à sua empresa no processo contra a Petrobras no Cade.
A Âmbar procurou o Cade em setembro de 2015. Acusou a Petrobras de abusaro de sua posição monopolista no mercado de fornecimento de gás para a usina termelétrica de Cuiabá.
De acordo com o presidente do Cade, Alexandre Barreto, a instauração do inquérito foi motivada por notícias de que a suposta conduta restritiva por parte da Petrobras seria prática disseminada, destinada a produzir efeitos econômicos benéficos para a estatal ao criar condições mais favorecidas de fornecimento de gás para termelétricas de sua propriedade. Ele frisou que as preocupações do conselho não se referem a negociações específicas entre a Petrobras e terceiros, mas ao fato de que a estrutura do mercado confere à estatal um poder de mercado significativo, o que pode levá-la a abusar desse poder, gerando efeitos negativos não só para um particular, mas sim para a sociedade, e, em especial, para os consumidores.
"Assim, quando considerado um ambiente propício à prática de condutas anticompetitivas, com indícios de abuso por um detentor de poder de mercado, entendo que cabe uma atuação da autoridade antitruste", argumentou Barreto.
A investigação deverá englobar, portanto, o fornecimento de gás natural no setor de energia como um todo. Ou seja, poderão ser juntados ao inquérito outros procedimentos investigativos em curso no Cade envolvendo a Petrobras e o mercado de gás natural.

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