Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Cabo Daciolo cita Jesus Cristo e chama adversários de 'velha política'
Críticas

Cabo Daciolo cita Jesus Cristo e chama adversários de 'velha política'

O deputado federal e candidato à Presidência pelo Patriota nas eleições 2018 chegou a dizer que 'o Brasil tem 400 bilhões de sonegadores'

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:14
O candidato Cabo Daciolo, no debate Crédito: Reprodução | Youtube
Novidade de última hora na corrida presidencial nas eleições 2018, o candidato do Patriota, Cabo Daciolo, procurou se colocar como um concorrente dissociado da política no debate transmitido pela TV Bandeirantes na noite desta quinta-feira, 9. O presidenciável criticou o que chamou de velha política, se referindo diretamente aos adversários.
Deputado federal, bombeiro, evangélico e com um discurso quase sempre exaltado, ele fez várias citações a Jesus Cristo e, nas considerações finais do debate, leu trecho da Bíblia, além de se apresentar como servo do Deus vivo.
No programa, Daciolo chegou a dizer em determinado momento que o Brasil tem 400 bilhões de sonegadores e afirmou que em seu governo o comunismo não vai ter vez.
Ao questionar o candidato do PDT, Ciro Gomes, Daciolo disse que o ex-ministro foi o fundador do Foro de São Paulo e perguntou o que ele sabia sobre a Ursal (União das Repúblicas Socialistas da América Latina). Não sei o que é isso e não fui fundador do Foro de são Paulo, respondeu Ciro. Sabe, sim, insistiu o bombeiro.
Em todas as suas manifestações no debate, o candidato do Patriota se dirigiu à nação brasileira. Fez questão de repetir que o momento é o da transformação e que o povo está cansado de promessas. Queremos atitude. Fez ainda um apelo para que as pessoas que estão pensando em sair do País não saiam e para os que deixaram o Brasil retornem, porque está chegando o momento do crescimento, de clamar a Deus, que vai dar a vitória.
O Patriota lançou a candidatura do bombeiro no sábado, 4, penúltimo dia antes do fim do prazo para a confirmação das chapas, em convenção realizada em Barrinha, no interior paulista. Dias antes, o próprio Daciolo havia divulgado um vídeo no qual dizia que o partido poderia não confirmar seu nome na convenção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados