Cabo Daciolo cita Jesus Cristo e chama adversários de 'velha política'

O candidato Cabo Daciolo, no debate Crédito: Reprodução | Youtube

Novidade de última hora na corrida presidencial nas eleições 2018, o candidato do Patriota, Cabo Daciolo, procurou se colocar como um concorrente dissociado da política no debate transmitido pela TV Bandeirantes na noite desta quinta-feira, 9 . O presidenciável criticou o que chamou de velha política, se referindo diretamente aos adversários.

Deputado federal, bombeiro, evangélico e com um discurso quase sempre exaltado, ele fez várias citações a Jesus Cristo e, nas considerações finais do debate, leu trecho da Bíblia, além de se apresentar como servo do Deus vivo.

No programa, Daciolo chegou a dizer em determinado momento que o Brasil tem 400 bilhões de sonegadores e afirmou que em seu governo o comunismo não vai ter vez.

Ao questionar o candidato do PDT, Ciro Gomes, Daciolo disse que o ex-ministro foi o fundador do Foro de São Paulo e perguntou o que ele sabia sobre a Ursal (União das Repúblicas Socialistas da América Latina). Não sei o que é isso e não fui fundador do Foro de são Paulo, respondeu Ciro. Sabe, sim, insistiu o bombeiro.

Em todas as suas manifestações no debate, o candidato do Patriota se dirigiu à nação brasileira. Fez questão de repetir que o momento é o da transformação e que o povo está cansado de promessas. Queremos atitude. Fez ainda um apelo para que as pessoas que estão pensando em sair do País não saiam e para os que deixaram o Brasil retornem, porque está chegando o momento do crescimento, de clamar a Deus, que vai dar a vitória.