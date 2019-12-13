Bruno Covas tem alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva

Ele foi internado devido a um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Bruno Covas está desde o dia 23 de outubro no Sírio-Libanês para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos constataram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.