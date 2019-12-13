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Saúde

Bruno Covas tem alta da UTI e vai para unidade semi-intensiva

O prefeito de São Paulo foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 17:05

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 17:05

Bruno Covas, prefeito de São Paulo Crédito: Gilberto Marques | Governo de São Paulo
O prefeito de São PauloBruno Covas, internado desde a última quarta-feira (11) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, foi transferido nesta sexta-feira (13) para a unidade semi-intensiva. Segundo o boletim médico divulgado há pouco pelo hospital, o quadro de saúde é estável, sem sinais de sangramento.
Ele foi internado devido a um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral. Ainda não há previsão de alta hospitalar.
Bruno Covas está desde o dia 23 de outubro no Sírio-Libanês para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos constataram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer. O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.
Com informações de Agência Brasil

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