Brasileiro terá menos feriados prolongados em 2019

Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo) Crédito: Pixabay | Tigerlily

O brasileiro vai encontrar em 2019 um calendário com menos feriados prolongados. Das 13 datas comemorativas nacionais (incluindo pontos facultativos), há apenas cinco feriadões.

Neste ano, a situação foi bem diferente. Foram registradas dez possibilidades de "emendas", já que a maior parte das datas caiu no final ou no começo da semana.

Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo). No calendário oficial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não entram na lista as comemorações municipais - como aniversários da cidade ou de padroeiros- ou estaduais facultativas.

CONFIRA A LISTA DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2019

Feriados

- Carnaval

5 de março (terça-feira)

- Sexta-Feira Santa

19 de abril (sexta-feira)

- Páscoa/Tiradentes

21 de abril (domingo)

- Dia Mundial do Trabalho

1 de maio (quarta-feira)

- Independência do Brasil

7 de setembro (sábado)

- Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro (sábado)

-Finados

2 de novembro (sábado)

- Proclamação da República

15 de novembro (sexta-feira)

- Natal

25 de dezembro (quarta-feira)

Pontos facultativos

- Carnaval

4 de março (segunda-feira)

6 de março (quarta-feira de Cinzas) - até as 14h

- Corpus Christi

20 de junho (quinta-feira)

- Dia do Servidor Público

28 de outubro (segunda-feira)

- Consciência Negra