Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasileiro terá menos feriados prolongados em 2019
Calendário

Brasileiro terá menos feriados prolongados em 2019

Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 20:49
Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo) Crédito: Pixabay | Tigerlily
O brasileiro vai encontrar em 2019 um calendário com menos feriados prolongados. Das 13 datas comemorativas nacionais (incluindo pontos facultativos), há apenas cinco feriadões.
Neste ano, a situação foi bem diferente. Foram registradas dez possibilidades de "emendas", já que a maior parte das datas caiu no final ou no começo da semana.
Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo). No calendário oficial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não entram na lista as comemorações municipais - como aniversários da cidade ou de padroeiros- ou estaduais facultativas.
CONFIRA A LISTA DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2019
Feriados
- Carnaval
5 de março (terça-feira)
- Sexta-Feira Santa
19 de abril (sexta-feira)
- Páscoa/Tiradentes
21 de abril (domingo)
- Dia Mundial do Trabalho
1 de maio (quarta-feira)
- Independência do Brasil
7 de setembro (sábado)
- Nossa Senhora Aparecida
12 de outubro (sábado)
-Finados
2 de novembro (sábado)
- Proclamação da República
15 de novembro (sexta-feira)
- Natal
25 de dezembro (quarta-feira)
Pontos facultativos
- Carnaval
4 de março (segunda-feira)
6 de março (quarta-feira de Cinzas) - até as 14h
- Corpus Christi
20 de junho (quinta-feira)
- Dia do Servidor Público
28 de outubro (segunda-feira)
- Consciência Negra
20 de novembro (quarta-feira) - em ao menos 1.045 cidades do Brasil, segundo o governo federal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados