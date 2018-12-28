Brasileiro terá menos feriados prolongados em 2019

O brasileiro vai encontrar em 2019 um calendário com menos feriados prolongados. Das 13 datas comemorativas nacionais (incluindo pontos facultativos), há apenas cinco feriadões.
Neste ano, a situação foi bem diferente. Foram registradas dez possibilidades de "emendas", já que a maior parte das datas caiu no final ou no começo da semana.
Dos feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 estão o Carnaval, o Corpus Christi (ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (ponto facultativo). No calendário oficial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não entram na lista as comemorações municipais - como aniversários da cidade ou de padroeiros- ou estaduais facultativas.
CONFIRA A LISTA DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS EM 2019
Feriados
- Carnaval
5 de março (terça-feira)
- Sexta-Feira Santa
19 de abril (sexta-feira)
- Páscoa/Tiradentes
21 de abril (domingo)
- Dia Mundial do Trabalho
1 de maio (quarta-feira)
- Independência do Brasil
7 de setembro (sábado)
- Nossa Senhora Aparecida
12 de outubro (sábado)
-Finados
2 de novembro (sábado)
- Proclamação da República
15 de novembro (sexta-feira)
- Natal
25 de dezembro (quarta-feira)
Pontos facultativos
- Carnaval
4 de março (segunda-feira)
6 de março (quarta-feira de Cinzas) - até as 14h
- Corpus Christi
20 de junho (quinta-feira)
- Dia do Servidor Público
28 de outubro (segunda-feira)
- Consciência Negra
20 de novembro (quarta-feira) - em ao menos 1.045 cidades do Brasil, segundo o governo federal