Brasileiro condenado por estupro de criança é preso nos EUA, diz governo americano

O governo americano divulgou nesta segunda (20) ter prendido um brasileiro de 37 anos condenado no Brasil pelo estupro de uma criança de cinco anos. A ação aconteceu em 14 de novembro, segundo o Enforcement and Removal Operations (ERO), braço do Departamento de Imigração dos Estados Unidos.

De acordo com o governo, o homem foi condenado no Brasil a 14 anos de prisão, mas teria fugido do país. Ele vivia ilegalmente em Martha's Vineyard, ilha no estado de Massachusetts, e foi preso após ser abordado numa blitz em West Tisbury, vila onde morava.

agentes policiais de costas seguram, um de cada lado, os braços de homem que tem o rosto borrado Imagem divulgada pelo governo americano mostra o momento da prisão do brasileiro, que não teve o nome divulgado Crédito: ERO Boston/Departamento de Imigração dos EUA

Em maio de 2019, segundo comunicado na página do departamento, a 2ª Vara Criminal de Sorriso, em Mato Grosso, expediu um mandado de prisão contra ele, que não teria se apresentado à Justiça para cumprir a sentença.

"Este cidadão brasileiro sem documentos representava uma ameaça significativa para os habitantes de Martha's Vineyard", disse o diretor do escritório do ERO em Boston, Todd Lyons, na nota publicada no site. O nome do preso não foi divulgado.

Segundo o governo americano, não se sabe quando ou por onde o homem chegou aos Estados Unidos, mas a presença dele foi detectada em 28 de setembro.

Agora, o homem fica sob custódia da unidade do Departamento de Imigração enquanto espera pelo processo de extradição.