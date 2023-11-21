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Condenado a 14 anos de prisão

Brasileiro condenado por estupro de criança é preso nos EUA, diz governo americano

Homem de 37 anos foi detido sem documentos em ilha no estado de Massachusetts na última terça, segundo órgão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2023 às 05:40

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 05:40

O governo americano divulgou nesta segunda (20) ter prendido um brasileiro de 37 anos condenado no Brasil pelo estupro de uma criança de cinco anos. A ação aconteceu em 14 de novembro, segundo o Enforcement and Removal Operations (ERO), braço do Departamento de Imigração dos Estados Unidos.
De acordo com o governo, o homem foi condenado no Brasil a 14 anos de prisão, mas teria fugido do país. Ele vivia ilegalmente em Martha's Vineyard, ilha no estado de Massachusetts, e foi preso após ser abordado numa blitz em West Tisbury, vila onde morava.
agentes policiais de costas seguram, um de cada lado, os braços de homem que tem o rosto borrado Imagem divulgada pelo governo americano mostra o momento da prisão do brasileiro, que não teve o nome divulgado
agentes policiais de costas seguram, um de cada lado, os braços de homem que tem o rosto borrado Imagem divulgada pelo governo americano mostra o momento da prisão do brasileiro, que não teve o nome divulgado Crédito: ERO Boston/Departamento de Imigração dos EUA
Em maio de 2019, segundo comunicado na página do departamento, a 2ª Vara Criminal de Sorriso, em Mato Grosso, expediu um mandado de prisão contra ele, que não teria se apresentado à Justiça para cumprir a sentença.
"Este cidadão brasileiro sem documentos representava uma ameaça significativa para os habitantes de Martha's Vineyard", disse o diretor do escritório do ERO em Boston, Todd Lyons, na nota publicada no site. O nome do preso não foi divulgado.
Segundo o governo americano, não se sabe quando ou por onde o homem chegou aos Estados Unidos, mas a presença dele foi detectada em 28 de setembro.
Agora, o homem fica sob custódia da unidade do Departamento de Imigração enquanto espera pelo processo de extradição.
Em publicação no X, antigo Twitter, Lyons diz que não vai permitir que predadores como o brasileiro ameacem seus residentes. "Continuaremos a prender e extraditar qualquer pessoa que tente usar a nossa comunidade da Nova Inglaterra como refúgio da Justiça."

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