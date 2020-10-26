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Coronavírus

Brasil ultrapassa 157 mil mortes por Covid-19

De acordo com o consórcio de veículos de comunicação, são 157.163 óbitos no total e 5.393.759 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 07:39

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 07:39

Coronavírus - Covid19
Brasil atingiu a marca de 157 mil mortes pelo coronavírus Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Brasil atingiu neste domingo (25), a marca de 157 mil mortes pelo coronavírus. De acordo com o consórcio de veículos de comunicação, são 157.163 óbitos no total e 5.393.759 casos confirmados. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, o país tem 4.835.915 recuperados da doença, enquanto outros 401.079 seguem em acompanhamento médico.
A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil ficou em 468. O número elimina distorções e registra com mais precisão as oscilações dos últimos sete dias. O consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, computou 237 novos óbitos e 12.535 novos casos nas últimas 24 horas no país. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. Neste domingo os números foram contabilizados sem o Rio Grande do Sul, que não enviou os dados do Estado.

SÃO PAULO

O Estado de São Paulo contabilizou neste domingo 38.747 mortes e 1.091.980 casos confirmados de Covid-19. Em 24 horas, foram registrados 21 óbitos e 2.725 casos.
A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 39,7% no Estado e de 40,2% na Grande São Paulo. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 7.106 pacientes estão internados pelo coronavírus, sendo 3.128 em leitos de unidades de terapia intensiva. Ainda segundo os dados, 978.008 pessoas já se recuperaram da doença.

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RIO

O Estado do Rio de Janeiro registrou 32 mortes por Covid-19 e 557 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde deste domingo pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 20.203 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 299.380 casos. No total, 274.5874 pacientes se curaram.

PARCERIA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.
Em seu balanço do dia, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 231 novas mortes por Covid-19 neste domingo, além de 13.493 novos casos. No total, são 5.394.128 pessoas com diagnóstico confirmado e 157.134 mortes pela doença.

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