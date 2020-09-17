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Números da Saúde

Brasil tem 829 novas mortes por Covid-19 e total chega a 134.935

Foram contabilizados 36.303 novos casos de covid-19 da quarta-feira (16) para a quinta-feira (17), elevando o número de registros da doença para 4.455.386

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 20:01
Covid-19
Covid-19 no Brasil já matou mais de 134 mil pessoas Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 829 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 134.935 o número total de óbitos pela doença registrados no País.
Foram contabilizados 36.303 novos casos de covid-19 da quarta-feira para a quinta-feira, elevando o número de registros da doença para 4.455.386.
Deste total, 3.753.082 (84,2%) representam os que já se recuperaram, segundo o ministério da Saúde, e 567.369 (12,7%) os em acompanhamento.
Existem ainda 2.396 mortes em investigação.

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