Brasil tem 829 novas mortes por Covid-19 e total chega a 134.935

Covid-19 no Brasil já matou mais de 134 mil pessoas Crédito: Pixabay

O Brasil registrou 829 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 134.935 o número total de óbitos pela doença registrados no País.

Foram contabilizados 36.303 novos casos de covid-19 da quarta-feira para a quinta-feira, elevando o número de registros da doença para 4.455.386.

Deste total, 3.753.082 (84,2%) representam os que já se recuperaram, segundo o ministério da Saúde, e 567.369 (12,7%) os em acompanhamento.