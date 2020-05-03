Brasil tem 421 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Ministério da Saúde informou neste sábado (02) que foram registradas 421 mortes por coronavírus e 4.970 casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o Brasil chegou a 96.559 pessoas diagnosticadas e 6.750 óbitos decorrentes da doença.
São Paulo segue como o Estado com maior número de casos, são 31.174 pessoas identificadas com a doença e 2.586 óbitos. O Rio de Janeiro registra 971 mortos neste sábado e 10.546 contaminações. Em seguida, o Ceará tem 8.309 contaminados e 638 mortes; Pernambuco registra 628 mortos e 8.145 casos; e Amazonas possui 8.145 casos e 501 mortes.
O governo admite que há uma grande subnotificação de casos de óbitos e de contaminações, mas evita fazer projeções do número real. Estados como São Paulo já chegaram a falar em um volume até nove vezes superior ao número oficial.