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Pandemia

Brasil tem 1.109 mortes por Covid-19 em 24h e total vai a 57.070

De acordo com o governo, foram registradas 1.109 mortes e 38.693 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas no Brasil

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 21:35
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério da Saúde informou neste sábado, 27, que foram registradas 1.109 mortes e 38.693 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil. No total, o País soma 57.070 óbitos e 1.313.667 contaminados.
Dos casos confirmados de coronavírus no País, 715.905 são de pacientes recuperados e 540.692 estão em acompanhamento.
O Estado de São Paulo lidera em número de casos (265.581) e mortes (14.263) decorrentes da doença, seguido pelo Rio de Janeiro (108.803 casos e 9.789 óbitos) e Ceará (106.628 e 5.981).

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