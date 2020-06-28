Brasil tem 1.109 mortes por Covid-19 em 24h e total vai a 57.070

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O Ministério da Saúde informou neste sábado, 27, que foram registradas 1.109 mortes e 38.693 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil. No total, o País soma 57.070 óbitos e 1.313.667 contaminados.

Dos casos confirmados de coronavírus no País, 715.905 são de pacientes recuperados e 540.692 estão em acompanhamento.