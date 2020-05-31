Brasil supera França e se torna o 4º país com mais mortes por Covid-19

O Brasil registrou 956 novas mortes por coronavírus em 24 horas e, com 28.834 óbitos desde o começo da epidemia, já é o quarto país com mais mortes ao superar a França.

Vitória - ES - Sepultamento de vítima de covid-19, no cemitério Boa Vista em Maruípe. Crédito: Vitor Jubini

O país da Europa soma 28.717 óbitos. Os outros três países com mais mortes são EUA (103.389), Reino Unido ( 38.458) e Itália ( 33.340).

Em número de casos, o Brasil é o segundo país mais afetado, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA). Em números absolutos, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 1,8 milhão de casos.

O estado de São Paulo chegou a um total de 107.142 casos. O estado também segue com o maior número de mortes: 7.532.

Após anunciar a reabertura, a gestão estadual, sob João Doria (PSDB), também passou a dar mais destaque à quantidade de recuperados, quando antes geralmente focava na grande quantide de mortos. Neste sábado, a nota do governo exalta 49 mil pacientes recuperados e 20 mil altas hospitalares.

Na sequência está o Rio de Janeiro, com 47.953 casos confirmados e 5.079 vítimas.

O Ceará é o terceiro estado com o maior número de mortes, com 2.859 óbitos por coronavírus.