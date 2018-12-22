Brasil será 1º país da América do Sul a abastecer helicóptero em voo

Brasil será 1º país da América do Sul a reabastecer helicóptero em voo Crédito: Força Aérea Brasileira

Força Aérea Brasileira (FAB) conclui nesta sexta-feira (21) a primeira fase da campanha de ensaio para certificação do sistema de reabastecimento em voo do helicóptero HJ-Caracal com o avião tanque KC-130H. A operação tornará o país o primeiro da América do Sul capacitado para ações do tipo, diurnas e noturnas.

A operação desta sexta ocorre na Ala 11 do Aeroporto Internacional Galeão-Tom Jobim, ( Galeão ), na zona norte do estado. Desta forma, serão conduzidas avaliações específicas de ambas as aeronaves para determinar um envelope seguro contendo velocidade, altitude e configurações específicas, diz a FAB, em nota.

Nos ensaios de voo dessa primeira fase de certificação, não há transferência de combustível do avião tanque para o helicóptero, sendo realizados apenas "contatos secos". Provas com as "conexões molhadas" só vão ocorrer na segunda fase do programa, no próximo ano.

Os ensaios em voo com conexão a seco tem o objetivo de avaliar a capacidade de reabastecimento em voo por meio das avaliações do grau de turbulência, verificação de possível interferência na leitura do sistema anemométrico devido à perturbação do ar e verificação do funcionamento do sistema mecânico em voo, diz a nota.

COORDENAÇÃO

As provas são coordenadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), que participa com duas de suas unidades: o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), organização militar que atua na certificação de sistemas de gestão da qualidade, e o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV), que desde 2014 vem atuando nas previsões teóricas e preparo da campanha.

Como parte dos preparativos para certificação, aproximadamente 10 militares que fazem parte da operação fizeram intercâmbio na United States Air Force (USAF). Foi uma oportunidade de verificar quais os procedimentos são aplicáveis para nossa aeronave e elevar o nível de segurança dos ensaios, disse o Tenente Luís Gustavo Leandro de Paula, engenheiro de ensaio em voo do instituto.

Segundo a FAB, a transferência de combustível em voo possibilita ao H-36 alcançar os extremos dos 22 milhões de km2 do território brasileiro, para cumprir as missões de resgate no mar, ajudas humanitárias, infiltrações de tropas e transporte de militares em locais estratégicos.

SEGUNDA FASE

A FAB informou que após o término da primeira etapa, será realizada a segunda fase da operação, na qual serão feitas as verificações finais de certificação.