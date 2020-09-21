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Coronavírus

Brasil registra média móvel diária de 747 mortes por Covid-19

No total, são 4.544.262 pessoas contaminadas e 136.895 mortos por coronavírus no Brasil, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 11:06
Coronavírus - Covid19
Nas últimas 24 horas, 15.915 novos casos e 330 novos óbitos de Covid-19 foram registrados. Crédito: Line2art/Pixabay
O país contabilizou média móvel de 747 óbitos por dia devido à Covid-19 neste domingo (20). A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.
Nas últimas 24 horas, 15.915 novos casos e 330 novos óbitos foram registrados. Vale lembrar que no domingo diversas secretarias de saúde não divulgam os dados, por isso os números são muito menores do que durante a semana. No total, são 4.544.262 pessoas contaminadas e 136.895 mortos por coronavírus no Brasil, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde.
O balanço do Ministério da Saúde indica que 3.851.227 brasileiros se recuperaram da doença e outros 5556.507 seguem em acompanhamento.

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