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Acidentes

Brasil registra 87 mortes em rodovias federais no feriado de carnaval

Relatório parcial da PRF indica queda de 33% de óbitos em relação ao mesmo período de 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 16:35

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 16:35

Durante o feriado, a PRF autuou 1.497 motoristas por embriaguez ao volante e 8.109 por ultrapassagens Crédito: Vitor Jubini
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta quarta-feira (14), o registro de 87 mortes em rodovias federais durante o carnaval, entre sexta-feira (09) e terça-feira (13). O número representa uma queda de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 131 óbitos.
O registro de acidentes graves, quando há ao menos uma pessoa morta ou ferida gravemente, também sofreu uma redução: passou de 309, em 2017, para 249 neste ano (queda de 19,4%).
Durante o feriado, a PRF autuou 1.497 motoristas por embriaguez ao volante e 8.109 por ultrapassagens. Esses dois índices também tiveram reduções em relação ao ano passado, de 22% e 17%, respectivamente.
Os números divulgados fazem parte de uma relatório parcial. Os dados completos, com os índices desta quarta, serão divulgados na próxima quinta-feira (15).
Nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram registradas cinco mortes e 80 feridos, em 66 acidentes. O relatório também é parcial, mas analisa um período menor do que o levantamento nacional: foram considerados apenas os dados entre sexta-feira (09) e domingo (11).

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