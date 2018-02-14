Brasil registra 87 mortes em rodovias federais no feriado de carnaval

Durante o feriado, a PRF autuou 1.497 motoristas por embriaguez ao volante e 8.109 por ultrapassagens Crédito: Vitor Jubini

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta quarta-feira (14), o registro de 87 mortes em rodovias federais durante o carnaval, entre sexta-feira (09) e terça-feira (13). O número representa uma queda de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 131 óbitos.

O registro de acidentes graves, quando há ao menos uma pessoa morta ou ferida gravemente, também sofreu uma redução: passou de 309, em 2017, para 249 neste ano (queda de 19,4%).

Durante o feriado, a PRF autuou 1.497 motoristas por embriaguez ao volante e 8.109 por ultrapassagens. Esses dois índices também tiveram reduções em relação ao ano passado, de 22% e 17%, respectivamente.

Os números divulgados fazem parte de uma relatório parcial. Os dados completos, com os índices desta quarta, serão divulgados na próxima quinta-feira (15).