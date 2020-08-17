Brasil registra 684 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 108 536

Covid-19 já foi responsável por mais de 108 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 684 mortes em razão do novo coronavírus, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. O total de óbitos é de 108.536.

Nas últimas 24 horas, o País teve a confirmação de mais 19.373 casos da Covid-19, elevando o total para 3.359.570. Desse total, segundo o Ministério da Saúde, 2.478.494 (73,8%) correspondem ao total de pessoas recuperadas da doença e 772.540 aos casos que estão em acompanhamento.