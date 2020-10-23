Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil registra 571 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 156.471
Números da Saúde

Brasil registra 571 mortes por Covid-19 em 24h, total chega a 156.471

Em número de mortes, o País fica atrás dos EUA (222.447), mas à frente da Índia (117.306)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 19:37

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:37

Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Covid-19 já matou mais de 156 mil brasileiros Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 571 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de óbitos a 156.471. Já o número de casos confirmados subiram a 5.353.656, 30.026 novos desde ontem. Os dados são do Ministério da Saúde.
O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial em número de casos. A liderança é dos Estados Unidos (8.387.047, segundo o CDC) e a vice-liderança é da Índia (7.761.312, de acordo com o Ministério da Saúde local).
Já em número de mortes, o País fica atrás dos EUA (222.447), mas à frente da Índia (117.306).

Veja Também

Eventos infantis liberados no ES a partir de 3 de novembro

Anvisa autoriza a importação de 6 milhões de doses da vacina Coronavac

Mapa está verde, mas sinal é de alerta, diz Casagrande sobre Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados