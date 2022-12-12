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Covid-19

Brasil registra 40 mortes e mais de 12,3 mil casos de Covid nas últimas 24 horas

Médias móveis apresentam sinais de queda; fins de semana são períodos com menor registro de infecções e óbitos

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 11:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 11:53
Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.456 casos confirmados
Brasil registra 40 mortes e mais de 12,3 mil casos de Covid nas últimas 24 horas Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 12.369 casos e 40 mortes pela Covid neste domingo (11). Com isso, o país chega a 35.615.590 infecções e 690.946 vidas perdidas desde o início da pandemia.
As médias móveis de infecções e óbitos registradas foram de 29.534 e 102, uma variação, respectivamente, de 26% e 33% em relação a duas semanas atrás. Elas são, porém, ligeiramente menores em relação ao dia anterior (de 33.844 e 116).
Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus.
As infecções e mortes foram registradas em 14 estados. Oito estados não registraram mortes nas últimas 24 horas.
As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Em abril deste ano, o consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar as informações sobre vacinação nos fins de semana e feriados. A medida busca evitar imprecisões nos números informados ao leitor.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.

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