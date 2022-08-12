Brasil registra 292 mortes por Covid e mais de 28 mil casos nas últimas 24 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início da pandemia, o Brasil contabilizou 34.147.287 casos e 681.317 mortes por Covid-19. Nesta sexta-feira (12), foram registrados 292 óbitos e 28.884 infecções.

A média móvel de casos é de 23.256 infecções por dia, redução de 32,37% em relação ao dado de duas semanas atrás. A média de mortes está em 216 óbitos por dia, queda de 2,26%.

Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Roraima e Sergipe não registraram óbitos.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Ao todo, 180.339.985 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 169.567.101 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 83,95% da população com a 1ª dose e 78,93% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 101.022.042 pessoas já tomaram a terceira dose e 26.017.581 a quarta.

Acre, Alagoas e Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte não atualizaram vacinas.

O consórcio reúne também o registro das doses de vacinas aplicadas em crianças. Com a ampliação da faixa etária que pode receber a vacina contra a Covid, o consórcio agora apresenta a população de 3 a 11 anos imunizada. Nessa faixa, a fatia parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 51,76% e a que recebeu a segunda dose é de 34,36%.

Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.