Brasil registra 1.212 novas mortes por Covid-19; total chega a 92 475

Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), durante crise do novo coronavírus Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

O Brasil registrou 1.212 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 92 475, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde

De ontem para hoje, foram registrados 52.383 novos casos da doença, elevando o número total de confirmações da covid-19 no País para 2.662.485. Desse total, 1.844.051 (69,3%) correspondem aos recuperados e 725.959 (27,3%) ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 3.529 mortes em investigação.