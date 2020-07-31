Brasil registra 1.212 novas mortes por Covid-19; total chega a 92 475

O Brasil registrou 1.212 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 92 475, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde
De ontem para hoje, foram registrados 52.383 novos casos da doença, elevando o número total de confirmações da covid-19 no País para 2.662.485. Desse total, 1.844.051 (69,3%) correspondem aos recuperados e 725.959 (27,3%) ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.
O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 3.529 mortes em investigação.
São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 542.304, e de mortes, num total de 22.997. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 173.882, e 7.668 óbitos. Em seguida, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 166 154 casos e 3.463 mortes. O Rio de Janeiro tem 165.495 confirmações do novo coronavírus e 13.477 óbitos.