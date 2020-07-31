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Ministério da Saúde

Brasil registra 1.212 novas mortes por Covid-19; total chega a 92 475

O país já soma 2.662.485 casos confirmados da doença. De ontem para essa sexta (31), foram registrados 52.383 novos casos

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 19:05
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), durante crise do novo coronavírus
Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus (AM), durante crise do novo coronavírus Crédito: Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus
O Brasil registrou 1.212 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 92 475, segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde
De ontem para hoje, foram registrados 52.383 novos casos da doença, elevando o número total de confirmações da covid-19 no País para 2.662.485. Desse total, 1.844.051 (69,3%) correspondem aos recuperados e 725.959 (27,3%) ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.
O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há cerca de 3.529 mortes em investigação.
São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 542.304, e de mortes, num total de 22.997. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 173.882, e 7.668 óbitos. Em seguida, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 166 154 casos e 3.463 mortes. O Rio de Janeiro tem 165.495 confirmações do novo coronavírus e 13.477 óbitos.

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