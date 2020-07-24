Brasil registra 1.156 novas mortes por Covid-19 e total chega a 85.238

O Brasil registrou 1.156 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 85 238, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta (24).
Em 24h foram registrados 55.891 novos casos de Covid-19, elevando o número total de casos no País a 2.343.366. Desse total, 1.592.281 (67,9%) correspondem aos recuperados e 655.847 (28,4%) ainda em acompanhamento.
O dado do Ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.741 mortes em investigação.
O Estado de São Paulo contabiliza 463.218 casos do novo coronavírus e 21.206 mortes. O Ceará tem 158.824 casos confirmados da doença e 7.426 óbitos. O Rio de Janeiro atingiu nesta sexta-feira o número de 154.879 casos de Covid-19 e 12.654 mortes.