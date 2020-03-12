Brasil pode adotar medidas mais drásticas contra coronavírus, diz Mandetta

"Mais cedo ou mais tarde teremos a entrada do vírus e a sustentação (da epidemia)", apontou. "Pode chegar uma hora, na semana que vem, em 15 dias, em quatro semanas, em que será recomendável parar (atividades). Para conter a espiral de casos pode chegar uma hora em que teremos que segurar (transporte, fábricas, escolas)."