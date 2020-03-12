Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil pode adotar medidas mais drásticas contra coronavírus, diz Mandetta
Covid-19

Brasil pode adotar medidas mais drásticas contra coronavírus, diz Mandetta

Ministro da Saúde admite que várias atividades podem ser paralisadas para conter a espiral de casos de coronavírus no País

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:10
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou na manhã desta quinta-feira, 12, que o Brasil pode adotar medidas mais drásticas contra a proliferação do novo coronavírus. O País, disse o ministro, ainda está na fase inicial da propagação do vírus. As pessoas cujos testes deram positivo têm sido aquelas que voltaram de viagens internacionais - foram, portanto, contaminadas no exterior.
"Mais cedo ou mais tarde teremos a entrada do vírus e a sustentação (da epidemia)", apontou. "Pode chegar uma hora, na semana que vem, em 15 dias, em quatro semanas, em que será recomendável parar (atividades). Para conter a espiral de casos pode chegar uma hora em que teremos que segurar (transporte, fábricas, escolas)."

Veja Também

Ministério da Saúde dobra número de leitos para novo coronavírus

Exame de secretário da Presidência dá positivo para coronavírus

As últimas notícias sobre o coronavírus no ES, no Brasil e no mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados