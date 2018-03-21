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Brasil lidera índice de universitários com Síndrome de Down

Estudo indica que, desde 2005, pelo menos 58 estudantes com síndrome já passaram por uma universidade no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:31

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:31

Estudo indica que, desde 2005, pelo menos 58 estudantes com Síndrome de Down já passaram por uma universidade no país Crédito: Cassio Ceniz
Nesta quarta-feira (21) é celebrado, em todo o mundo, o Dia Internacional da Síndrome de Down, e o Brasil é campeão mundial em eventos organizados para comemorar os avanços no tema e cobrar políticas públicas inclusivas. São mais de 100 atrações em todo o país. Outro índice em que o país sai na frente é o acesso de alunos com Síndrome de Down às universidades. Levantamento mostra que, desde 2005, pelo menos 58 estudantes com a síndrome já passaram por uma universidade no país.
Segundo Patrícia Almeida, cofundadora do Movimento Down (que organiza a pesquisa), há países desenvolvidos em que pessoas com Down não chegam sequer ao Ensino Médio. O acesso às instituições de ensino é garantido por lei no Brasil, mas ainda há muito a ser feito, explica:
"Sem dúvida, é um número para se comemorar. Algumas pessoas não chegaram a se formar, outras fizeram mais de uma faculdade, inclusive. Mas, raramente, é levado em consideração que cada aluno tem uma forma diferente de aprender. O conteúdo, em alguns momentos, precisa ser adaptado e apresentado em diferentes formatos", disse ela
Carlos Cabral, de 33 anos, iniciou neste semestre o curso de Gastronomia na Unisal, em Maceió. E o calouro já está dando os primeiros passos na cozinha.
"Já até aprendi a fazer bolo! Estou gostando muito da faculdade. Meus colegas e professores são bem legais", conta o também DJ e faixa preta de karatê.

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