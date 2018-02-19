Brasil jamais fechará portas para venezuelanos, diz ministro

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) Crédito: André Dusek/Estadão

Em evento para discutir a contribuição da América Latina na questão dos refugiados, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, repetiu as palavras do presidente Michel Temer e disse que o Brasil não vai fechar suas portas aos venezuelanos que fogem da crise em seu país. A maioria está em Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Mas a grande presença dos imigrantes está sobrecarregando os serviços públicos locais.

Segundo Aloysio, autoridades estaduais e federais, além de organismos internacionais e entidades da sociedade civil, estão procurando dar uma resposta ao grande fluxo de venezuelanos em Roraima.

 O presidente Temer, cumprindo a legislação brasileira, vem mobilizando o governo, em especial o Ministério da Justiça, para regularizar a situação dos venezuelanos com a maior urgência. E reiterou que o Brasil jamais fechará suas portas para os venezuelanos que buscam o país  disse Aloysio.

Na segunda-feira da semana passada, em visita a Roraima, Temer disse:

 Ninguém vai impedir os refugiados para cá, porque ainda me recordo que no discurso que fiz na ONU (Organização das Nações Unidas), em 2016, uma das questões básicas era a questão dos refugiados, e eu disse que o Brasil jamais se recusaria a receber refugiados.

Nesta segunda-feira, no evento realizado no Itamaraty, Aloysio destacou a tradição do Brasil de receber gente de fora e sua própria experiência durante a ditadura militar.

 Eu mesmo vivi muitos anos na condição de refugiado, na França, por causa da ditadura. Eu sei o que é viver no exílio. Eu sei que é uma ferida que não se fecha. Mas também sei como é importante ser recebido com fraternidade, ter condições de se integrar ao país no exílio. E como é importante ter um quadro jurídico claríssimo sobre direitos e deveres do refugiado.

O alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, destacou na sua fala o drama de quem é forçado a deixar suas casas e países.