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Pandemia

Brasil já tem mais de 126 mil mortes pela Covid-19

Brasil já tem mais de 126 mil mortes pela Covid-19Consórcio de imprensa também registrou 35.443 novos casos; total é de 4,1 milhões

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 20:32
Covid-19
Brasil tem 4.123.226 infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 646 mortes pela Covid-19 e 35.443 casos da doença neste sábado (5). Com isso, o país chegou a 126.230 óbitos e 4.123.226 infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.
Além dos dados diários do consórcio, a reportagem também traz a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 819, o que mantém uma posição de estabilidade nos dados, embora com números elevados.
Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

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Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam 30.168 novos casos e 682 novas mortes confirmadas pela Covid-19 no Brasil neste sábado (5). O total já chega a 126.203 mortes e 4.123.00 casos pelo novo coronavírus.
Entre os estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros -são 853.085 casos e 31.313 mortes. Em seguida na lista, aparecem os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os dados mostram ainda que há 3.296.702 pessoas recuperadas da doença e 700.095 em acompanhamento.

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