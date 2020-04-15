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Pandemia

Brasil dispara em número de casos de Covid-19 e tem 204 mortes nas últimas 24h

País registrou o número de mortes igual ao dia anterior. Em relação aos novos casos, porém, teve um recorde: foram mais 3.058 pessoas confirmadas com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:27

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:27

Covid-19
Covid-19 Crédito: Fusion Medical Animation/ Unsplash
O Brasil registrou nesta quarta-feira 204 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, número igual ao dia anterior. Em relação aos novos casos, porém, o País teve um recorde: foram mais 3.058 pessoas confirmadas com a covid-19.
Com isso, em todo o Brasil, são 28.320 casos confirmados e 1.736 mortes causadas pelo novo coronavírus. Até terça-feira, eram 25 263 casos e 1.532 vítimas fatais.
O Estado de São Paulo continua sendo o mais afetado, com 778 óbitos e 11.043 casos já confirmados da doença. Rio de Janeiro (3.743 casos e 265 mortes), Ceará (2.157 casos e 116 mortes), Amazonas (1.554 casos e 106 mortes) e Pernambuco (1.584 casos e 143 mortes) completam a lista dos cinco Estados com maiores números.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Nesta quarta-feira, antes do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, informou que uma pesquisa de cientistas brasileiros apontou dois remédios conhecidos e já comercializados como eficientes contra o novo coronavírus. Análises em células infectadas mostraram que um desses medicamentos apresentou eficácia de 94%, é de baixo custo e de poucos efeitos colaterais. Como ainda faltam testes em pacientes, que é a próxima etapa do estudo, o nome da substância não foi divulgado, por questões de segurança.

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