Brasil chega a 681 mil mortes por Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil chegou a 681.025 mortes por Covid desde o início da pandemia. Nesta quinta-feira (11), foram registrados 173 óbitos e 22.808 casos. Com isso, o país chega a 34.118.403 infecções.

São Paulo não atualizou os dados de Covid. Não houve esclarecimento do motivo.

A média móvel de casos apresenta queda pelo 21º dia consecutivo. Ela agora é de 22.405 infecções por dia, redução de 35% em relação ao dado de duas semanas atrás.

A média de morte permanece em estabilidade (sem variações superiores a 15% em relação a duas semanas antes) e agora é de 204 óbitos por dia.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Ao todo, 180.298.064 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 169.524.100 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 83,93% da população com a 1ª dose e 78,91% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 102.478.139 pessoas já tomaram a terceira dose e 24.550.757 a quarta.

O consórcio reúne também o registro das doses de vacinas aplicadas em crianças. Com a ampliação da faixa etária que pode receber a vacina contra a Covid, o consórcio agora apresenta a população de 3 a 11 anos imunizada. Nessa faixa, a fatia parcialmente imunizada (com somente a primeira dose de vacina recebida) é de 51,19% e a que recebeu a segunda dose é de 33,09%.

Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.