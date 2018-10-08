Votação

Brasil: Bolsonaro vence em 16 Estados

Ele também ficou em 1º lugar no Distrito Federal. Haddad venceu em 9 Estados
Redação de A Gazeta

08 out 2018 às 05:58

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 05:58

O Nordeste garantiu o 2º turno das eleições para Presidência da República, dando mais tempo para o eleitor pensar sobre o seu voto. Jair Bolsonaro (PSL) venceu em 16 Estados do Brasil e no Distrito Federal. O candidato do PSL venceu em todos os Estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul.
Em 12 Estados e no Distrito Federal, Bolsonaro ganhou com mais de 51%. Em Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ele venceria já no 1º turno.
Mapa dos votos para presidente Crédito: Arte
Fernando Haddad (PT), 2º colocado na corrida presidencial, ficou em 1º lugar nos outros nove Estados, sendo oito no Nordeste. O nono Estado é o Pará, na Região Norte. Haddad ultrapassou os 51% em apenas três Estados: Maranhão, Piauí e Bahia.
Já Ciro Gomes, 3º colocado, ganhou só no Ceará, Estado que governou entre 1991 e 1994 e onde possui forte atuação política. Geraldo Alckmin (PSDB), quarto colocado nas pesquisas, ficou em 3º lugar apenas no Acre e em Roraima.
 
 

