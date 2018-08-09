Brasil bate recorde de mortes violentas em 2017

Violência: as agressões podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais Crédito: Thinkstock

Apenas em 2017 o Brasil registrou 63.880 mortes violentas, o maior número de homicídios da história recente do país. Os dados indicam que foram assassinadas 175 pessoas por dia, registrando elevação de 2,9% em comparação a 2016. A taxa é de 30,8 mortes para cada 100 mil habitantes.

Os casos de estupro aumentaram 8,4% na comparação com o ano anterior, chegando a 60.018.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9), em São Paulo, durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O 12º Anuário de Segurança Pública reúne dados das polícias dos estados e do Distrito Federal.