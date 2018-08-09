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Brasil bate recorde de mortes violentas em 2017

Foram 63.880 casos, o equivalente a 175 por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:18

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:18

Violência: as agressões podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais Crédito: Thinkstock
Apenas em 2017 o Brasil registrou 63.880 mortes violentas, o maior número de homicídios da história recente do país. Os dados indicam que foram assassinadas 175 pessoas por dia, registrando elevação de 2,9% em comparação a 2016. A taxa é de 30,8 mortes para cada 100 mil habitantes.
Os casos de estupro aumentaram 8,4% na comparação com o ano anterior, chegando a 60.018.
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9), em São Paulo, durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O 12º Anuário de Segurança Pública reúne dados das polícias dos estados e do Distrito Federal.
O Rio Grande do Norte (68) registrou a maior taxa de mortes violentas, por 100 mil habitantes, seguido por Acre (63,9) e Ceará (59,1). As menores taxas estão em São Paulo (10,7), seguida de Santa Catarina (16,5) e Distrito Federal (18,2).

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