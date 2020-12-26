Brasil acumula 190,5 mil mortes e 7,45 milhões de casos de Covid-19

Os casos de pessoas infectadas no Brasil pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se da marca de 7,5 milhões. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 22.967 novos diagnósticos positivos para a Covid-19, totalizando 7.488.560. Na quinta-feira (24), o painel de informações marcava 7.425.593 casos acumulados.
Ainda de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, as mortes por Covid-19 chegaram a 190.488. Nas últimas 24 horas, foram registradas 482 mortes. Ontem, o painel de estatísticas marcava 190.006 óbitos.
O balanço aponta também 798.737 pacientes em acompanhamento e indica que 6.459.335 recuperaram-se da doença.
ESTADOS
De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, os estados que registram mais mortes por Covid-19 são: São Paulo (45.795), Rio de Janeiro (24.900), Minas Gerais (11.562), Ceará (9.952) e Pernambuco (9.544).
As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (773), Acre (780), Amapá (899), Tocantins (1.223) e Rondônia (1.734).