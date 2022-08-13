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Folha de São Paulo

Boulos terá mesma verba de campanha que psolistas que disputarão reeleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Puxador de votos do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos terá a mesma verba partidária dos candidatos à reeleição para deputado federal do parti...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2022 às 06:09

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 06:09

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Puxador de votos do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos terá a mesma verba partidária dos candidatos à reeleição para deputado federal do partido no estado, Ivan Valente, Luiza Erundina e Sâmia Bomfim. Cada um receberá cerca de R$ 1,8 milhão
Sonia Guajajara e Erika Hilton, em relação às quais também há grande expectativa de votação no PSOL, terão cerca de R$ 1 milhão. Boulos pretende incrementar sua verba de campanha por meio de uma vaquinha on-line, que até agora arrecadou mais de R$ 140 mil.​

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