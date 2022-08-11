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Folha de São Paulo

Boulos e líder do MST quebram protocolo e pedem voto em Lula em ato pela democracia​

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) Guilherme Boulos (PSOL), em discurso durante o evento, citou que o ex-presidente Luiz In...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:09

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:09

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) Guilherme Boulos (PSOL), em discurso durante o evento, citou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma bancada democrática serão eleitas neste ano.
"Vamos eleger Lula e a maior bancada democrática. E Bolsonaro vai sair da presidência para cadeia", disse Boulos.
A fala do candidato a deputado federal se deu após grande parte do público já ter dispersado e diversos políticos e entidades sindicais e estudantis passarem a fazer discursos.
Antes quem também pediu voto em Lula em fala no ato foi João Paulo Rodrigues, integrante da direção nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

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