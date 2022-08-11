Boulos e líder do MST quebram protocolo e pedem voto em Lula em ato pela democracia​

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) Guilherme Boulos (PSOL), em discurso durante o evento, citou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma bancada democrática serão eleitas neste ano.

"Vamos eleger Lula e a maior bancada democrática. E Bolsonaro vai sair da presidência para cadeia", disse Boulos.

A fala do candidato a deputado federal se deu após grande parte do público já ter dispersado e diversos políticos e entidades sindicais e estudantis passarem a fazer discursos.