Boulos: 'povo sem medo' vai às ruas na terça-feira

Após a confirmação da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República, o candidato do PSOL no primeiro turno, Guilherme Boulos, afirmou que as "nuvens cinzentas de intolerância e de violência", que ele considera terem sido trazidas pelo capitão reformado "vão passar mais cedo do que muitos imaginam".

"Já na próxima terça-feira o povo sem medo vai às ruas de várias cidades do País para afirmar nosso compromisso com a democracia e com nossos direitos", prometeu o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em vídeo publicado em sua conta no Twitter. "Jair Bolsonaro não é o dono do Brasil e não vai silenciar as nossas vozes."

Boulos alegou que, para conseguir a vitória, o capitão reformado "fugiu dos debates e se escondeu atrás de uma rede de mentiras no WhatsApp, à base de fraude e de caixa 2". "Foi o candidato da intolerância, que explorou o medo e a desilusão das pessoas. É alguém que defende a ditadura, a tortura e a violência como solução para os problemas."

Guilherme Boulos (PSOL) disse em vídeo no Twitter que 'povo sem medo' vai para as ruas Crédito: Reprodução/Instagram

Ele defende que o presidente eleito é "uma ameaça real à democracia brasileira". "E é importante que aqui se diga e se reafirme: vai ter resistência. Entre a prisão e o exílio, nós escolhemos as ruas", disse, em alusão a discurso feito remotamente pelo presidente eleito a uma plateia de apoiadores na Avenida Paulista, quando prometeu "varrer do mapa os bandidos vermelhos" e declarou que o candidato derrotado pelo PT, Fernando Haddad, iria "apodrecer na cadeia".